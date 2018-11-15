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  3. 15 Kasım 2018 20:54

Atatürk ve Erdoğan'a hakaretten tutuklandı !

Sosyal medyada Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret eden genç tutuklandı.

Atatürk ve Erdoğan'a hakaretten tutuklandı !
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Uşak'ta sosyal medya hesabı üzerinden Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği öne sürülen kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Facebook üzerinden bir ay önce yayınladığı videoda, Atatürk ve Erdoğan'a hakaret ettiği ileri sürülen N.Ş.Ş. (18), Uşak Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şubesi ekiplerince gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen N.Ş.S, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Eğlence mekanlarında çalıştığı belirtilen N.Ş.Ş'nin, videoyu bir ay önce yayınladıktan sonra il dışına çıktığı, kente geldikten sonra yakalandığı öğrenildi.

AA

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