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Atatürkçü ilahiyatçı Cemil Kılıç'a Atatürk soruşturması

Atatürkçü ilahiyatçı Cemil Kılıç'a Atatürk soruşturması

Daha önce Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hakkında soruşturma açılan ve kendisine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu paylaşımları sorulan İlahiyatçı yazar ve Din Kültürü öğretmeni Cemil Kılıç'a, "Diyanet'in Atatürk'e yönelik hutbesine ilişkin eleştirilerim nedeniyle itibarsızlaştırma suçu"ndan soruşturma başlatıldı.

İlahiyatçı yazar ve Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni Cemil Kılıç’a Milli Eğitim Bakanlığı tarafından bir kez daha soruşturma açıldı. 

Kılıç, kişisel Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, soruşturmanın Diyanet'in Atatürk hutbesine ilişkin eleştirileri ve Kılıçdaroğlu ile görüşmesi gerekçe gösterilerek açıldığını bildirdi.

Twitter hesabından bir paylaşımda bulunan Kılıç, "MEB, az önce hakkımda YİNE soruşturma açtı. Diyanet'in Atatürk'e yönelik hutbesine ilişkin eleştirilerim nedeniyle itibarsızlaştırma suçu işlemişim. Kılıçdaroğlu ile görüşmemden dolayı da siyaset yapma suçu işlemişim" dedi.

Kılıç, "2 kez kademe durdurma cezası verilip ihraç ediliyorum" ifadelerini kullandı.

 

Etiketler Cemil Kılıç Atatürkçü ilahiyatçı soruşturma diyanet
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