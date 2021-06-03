Atatürkçü ilahiyatçı Cemil Kılıç’a hapis cezası

Atatürkçülüğü ile bilinen ilahiyatçı Cemil Kılıç, yaptığı paylaşımlar nedeniyle hakkında açılan davada 7 ay hapis cezasına mahkum edildiğini açıkladı.

İlahiyatçı Cemil Kılıç, yaptığı paylaşımlar nedeniyle hakkında açılan davada 7 ay hapis cezasına mahkum edildi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Kılıç mesajında, "Bugün yargılandığım davada 7 ay hapsime hükmedildi. Türkiye adına üzgünüm. Kamuoyuna duyuruyorum." ifadelerini kullandı.

"SİYASİ KARARDIR"

Cemil Kılıç Odatv'den Uğur Can Biçer'e yaptığı açıklamada kararın siyasi olduğunu ifade etti.

Kılıç, dindarlığı savunduğunu dinciliğini eleştirdiğini için ceza aldığını söyledi.

Kılıç yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Karar tutanağını henüz almadık. İki tweetimden dolayı ceza aldım. Birincisi "Bir ilahiyatçı olarak yazıyorum ki tarih Türkiye'deki İslamcılar kadar hırsız, düzenbaz, yalancı ve cahil bir topluluk görmüş değildir. İslamcılar Hz. Muhammed öncesi cahiliye devrinin temsilcileri gibiler. İslamcı sapkınlığa karşı çare devrimci Muhammedî Müslümanlıktır!" şeklinde attığım tweet. İkincisi ise "Din, güzel ahlaktır, diyor sevgili peygamberimiz Hz. Muhammed! Lakin gel gör ki dincilerin çoğu ahlaksız!"

Bu ikisinden dolayı 7 ay hapis cezası verdiler.

İslamı savundum islamcılığı eleştirdim desem de hiç umursamadılar. Dindarlığı savunuyorum, dinciliği eleştiriyorum savunması yapmama rağmen hiçbir şekilde kararlarını değiştirmediler. İlk duruşmadan itibaren son derecede olumsuz bir tavır takındılar.

Bugün islamcılık korundu Muhammedi Müslümanlık cezalandırıldı. Bugün dincilik korundu dindarlık cezalandırıldı. Düşünce ve ifade özgürlüğü ayaklar altına alındı.