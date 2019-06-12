Atatürk'e benzeyen Alman turist sosyal medyayı karıştırdı

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, 1938 yılında aramızdan ayrılık ebediyete gideli 81 yıl oldu. O'na olan özlemimiz ise bu 81 yılda her gün biraz daha arttı.

İşte bu özlemden mi kaynaklanıyor bilinmez ama büyük lidere benzerliğiyle herkesi şaşırtan bazı fotoğraflar var ki insan görse koşup sarılası gelir.

İşte onlardan biri daha. Almanya'nın Münih şehrinde çekilen bu fotoğrafta büyük önder Mustafa Kemal Atatürk'e onun ikiz kardeşiymiş gibi benzeyen bu kişi sosyal medyaya damgasını vurdu.

Paylaşımın altına gelen yorumlar ise Atatürk'e olan sevgi, saygı ve özlemin ne kadar büyük olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

İşte o paylaşım ve paylaşıma gelen yorumlardan bazıları: