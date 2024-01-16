Atatürk'e hakaret davasında adliyede ''yaşasın şeriat'' sloganları yükseldi

Cumhuriyetimizin kurucusu büyük önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıldönümü olan 10 Kasım'daki cuma hutbesinde Atatürk'ün anılmasına tepki göstererek gözaltına alınan ve Atatürk'ün hatırasına alenen hakaretle yargılanan 20 yaşındaki zanlının davasının kararı sonrasında adliye koridorlarında "yaşasın şeriat" sloganları atıldı.

10 Kasım'da İstanbul'da bir camide cuma namazı sırasında imamın Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk için dua etmesine tepki göstererek camiden ayrılan ve sosyal medyada yayınladığı videoda Atatürk’e hakaret ettiği için tutuklanan A.B. tahliye edildi.

“Atatürk’ün hatırasına alenen hakaret” suçundan 1 yıl 6 aydan 4 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle yargılanan 20 yaşındaki A.B.’nın tahliyesinin ardından duruşmanın görüldüğü İstanbul Anadolu Adliyesi’nde “Yaşasın şeriat” sloganları atıldı.

Gazeteci Nevşin Mengü İstanbul Anadolu Adliyesi'ndeki skandal görüntüleri sosyal medya hesabından "Şehitlere saygı demişken... İstanbul Anadolu Adliyesinde mahkeme kararını Yaşasın Şeriat sloganları ile kutluyorlar. Dava, Camide Mustafa Kemal Atatürk ve Kurtuluş Savaşı şehitlerine dua edilmesine tepki göstererek camiyi terk eden ve sosyal medyada Atatürk’e hakaret ettiği görüntüler paylaşılan A.B.'nın davası. Duruşmada A.B.'ye tahliye kararı çıktı. Şeriatçılar mutlu." diyerek paylaştı.

Skandal görüntüler sosyal medyada büyük tepki toplarken o anlara ilişkin videoyu sosyal medya hesabından paylaşan gazeteci Barış Yarkadaş, şunları kaydetti:

"Kartal’daki Anadolu Adliyesi’nde çekilen görüntüler dehşet verici.. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e hakaret eden bir gencin davasını izlemeye gelen grup 'YAŞASIN ŞERİAT' sloganlarıyla adliye içinde gösteri yapıyor. Anayasa, aleni bir biçimde ayaklar altına alınıyor. Bu cüreti kimden aldıkları belli değil mi? (Görüntüyü bir avukat arkadaşım yolladı. Bugün saat 13.22’de çekmiş.)"

NE OLMUŞTU?

İstanbul Gayrettepe'deki bir camide görevli imamın 10 Kasım'daki ölüm yıl dönümünde Mustafa Kemal Atatürk'e dua etmesinden rahatsızlık duyduğunu anlattığı videoyu sosyal medyada paylaşan kişi hakkında Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmıştı.

Bunun üzerine paylaşımın yapıldığı rumuzlu sosyal medya hesabının A.B.'ya ait olduğunu tespit eden polislerce Ümraniye'de gözaltına alınan şüpheli tutuklanmıştı.

İddianamede, sanığın "Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret" suçundan 1,5 yıldan 4,5 yıla kadar hapsi isteniyordu.