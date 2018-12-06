Atatürk'e hakaret davasında ''yok artık'' dedirten ayrıntı

Ulu Önder'e çirkin ithamlarda bulunan ve alenen küfreden Hasan Akar isimli şahsın yeniden yargılanmasına başlandı. Ancak söz konusu çirkin videounun 2004 yılında mı yoksa daha sonra mı kaydedildiği anlaşılamadı.Mahkeme "Gereken her yere başvurduk. Analiz yaptıracak kurum kalmadı" diye duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

Sözcü gazetesinden Şeyma Ulusoy'un haberine göre Hasan Akar isimli şahsın bir videosunda Ulu Önder Atatürk’e ağza alınmayacak sözlerle hakaret ettiği ortaya çıkmış, yurt sever vatandaşların girişimi sonrası konu yargıya intikal etmişti. Hasan Akar ise yargı sürecinde söz konusu konuşmayı 2004 yılında yaptığını iddia etmiş ve böylelikle zamanaşımından faydalanmak istemişti. Söz konusu davanın son duruşmasında ise ilginç bir detay ortaya çıktı.

GÖRÜNTÜYÜ ANALİZ EDECEK KURUM KALMAMIŞ!

Bakırköy 18. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada sanık Hasan Akar'ın avukatı Burçak Çopuroğlu, söz konusu görüntülerin İstanbul İl Jandarma Kriminal Daire Başkanlığı'na incelenmesi için gönderildiğini dairenin ise yaptığı analizi sonuçlandıramadığını açıkladı. Jandarma’dan analizin çıkmadığını belirten Avukat Burçak Çopuroğlu, “İnceleme yapılması için gereken kuruma yazı yazılmasını istiyoruz.” dedi.

Mahkeme ise bu talebe; Adli Tıp Kurumu, Emniyet ve Jandarma’nın ilgili uzman kurumlarına görüntüleri yolladık. Görüntülerle ilgili incelemeyi yapacak kurum kalmadı” tespitinde bulundu. Sanık avukatı Çopuroğlu ise “İnceleme yapacak kurum araştırmak için süre talep ediyoruz. Savunma için de süre talep ediyoruz” diye konuştu. Mahkeme, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

NE OLMUŞTU?

Hasan Akar, 9 Mayıs 2017 yılında bir televizyon programında yayınlanan videosunda, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret etmişti. Akar hakkında “Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret etme” ve “Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme” suçlarından 2,5 yıldan 7,5 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı. Akar, adresinde bulunamamış ve 43 gün sonra Bakırköy Adalet Sarayı'na gelerek teslim olmuştu. Akar mahkeme tarafından 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Ancak İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi (İstinaf) 18. Ceza Dairesi, Cumhuriyetin Kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün hatırasına alenen hakaret ile halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik suçlarını işlediği gerekçesiyle Hasan Akar’a yerel mahkeme tarafından verilen 2 yıl 6 aylık hapis cezasına ilişkin hükmü 5 Ekim 2017'de bozmuştu.

Bozma kararında, Akar’a isnat edilen suçun basın ve ulusal kanalda yayınlandığı tarihte oluştuğunun kabul edilmesi için sanığın rızasının olması gerektiği vurgulanmış, bu nedenle suç tarihinin tespiti açısından suça konu videonun Adli Tıp Kurumu’na ya da görüntü çözümü konusunda uzman bir kuruma gönderilerek sanığın şimdiki fiziki görünüşü ile videonun çekildiği sıradaki fiziki görüntüsünün karşılaştırılmasına böylelikle de suç tarihinin şüpheye mahal bırakmayacak şekilde tespit edilmesine hükmetmişti. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 18. Ceza Dairesi, söz konusu gerekçelerle dosyanın, yeniden incelenmek üzere Bakırköy 18. Asliye Ceza Mahkemesine gönderilmesine ve sanık Hasan Akar’ın tahliyesine karar vermişti.