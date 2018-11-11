Mehmet Ali Erbil'in sağlık durumu nasıl ? İşte son açıklama
Mehmet Ali Erbil'in sağlık durumu nasıl ? İşte son açıklama
Milyonlarca çalışana dağıtılmaya başlandı
Milyonlarca çalışana dağıtılmaya başlandı
Alışveriş çılgınlığı devam ediyor ! 85 saniyede rekorunu kırdı
Alışveriş çılgınlığı devam ediyor ! 85 saniyede rekorunu kırdı
Ülkeyi ayağa kaldıran suikast iddiası ! Orduda bir grup...
Ülkeyi ayağa kaldıran suikast iddiası ! Orduda bir grup...
İstanbul için korkutan uyarı Sahil şeridi...
İstanbul için korkutan uyarı Sahil şeridi...
AK Partili isme büyük şok ! Kaza geçirdi...
AK Partili isme büyük şok ! Kaza geçirdi...
Milyonları ilgilendiriyor ! Artık zorunlu oldu
Milyonları ilgilendiriyor ! Artık zorunlu oldu
İstanbullular dikkat ! 15 Temmuz Şehitler Köprüsü kapatıldı
İstanbullular dikkat ! 15 Temmuz Şehitler Köprüsü kapatıldı
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 11 Kasım 2018 16:39

Atatürk'e hakaret eden genç kadın tutuklandı

Edirne'de Atatürk'ü anma törenleri sırasında Atatürk'e hakaret eden üniversite öğrencisi tutuklandı.

Atatürk'e hakaret eden genç kadın tutuklandı
A+ A-

Edirne'de 10 Kasım Atatürk'ü anma törenleri sırasında Atatürk aleyhinde sarf ettiği sözler nedeniyle polis tarafından gözaltına alınan üniversite öğrencisi Emine Şahin (21), 'Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret' suçlamasıyla tutuklandı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 80'inci yıldönümünde dün tüm yurtta düzenlenen törenlerle anıldı. Edirne'deki törenlerde, tören alanının yanından geçen Emine Şahin, "Atatürk ilah değildir, Allah'ın kanunları var. Atatürk Batı'nın kanunlarını getirdi" diye bağırmaya başladı. Polis ekiplerince tören alanından uzaklaştırılarak üzeri ve çantası aranan Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi olan Şahin, daha sonra 'Atatürk'e hakaret' suçlamasıyla gözaltına alındı.

Edirne Emniyet Müdürlüğü'nde ifadesi alınan Emine Şahin, pişman olmadığını Atatürk'ü bu şekilde anmanın dinine aykırı olduğunu savunarak tören alanına da bilerek geldiğini söyledi. Geceyi gözaltında geçiren Şahin, işlemlerinin ardından Edirne Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılık sorgusunun ardından nöbetçi mahkemeye çıkarılan Emine Şahin, 'Atatürk hatırasına alenen hakaret' suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

hakaret , üniversiteli , tutuklama , atatürk
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM