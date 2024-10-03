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Atatürk'e hakaret eden memur cezasız kalmadı

Atatürk'e hakaret eden memur cezasız kalmadı
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Balıkesir'de sosyal medya üzerinden Atatürk'e hakaret içerikli paylaşım yapan zabıta memuru tutuklandı.

Savaştepe Belediyes'inde görevli zabıta memuru İ.Y.'nin (36), sosyal medya hesabından paylaştığı ses ve video kayıtlarındaki hakaret, halkı kin ve düşmanlığa tahrik içerikli sözleriyle ilgili savcılık tarafından soruşturma başlatıldı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan İ.Y., emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgusunun ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan İ.Y., "Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanun'a muhalefet" ile "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçlarından tutuklandı.

AA

Etiketler balıkesir savaştepe zabıta memuru
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