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  3. 18 Aralık 2018 15:10

Atatürk’e hakaret eden polis okuldan atıldı

Atatürk'e hakaret eden polis okulu öğrencisi İ.Ö. soruşturma sonucunda okuldan atıldı.

Atatürk’e hakaret eden polis okuldan atıldı
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Karabük'te arkadaşlarıyla sohbet ederken Atatürk'e hakaret ettiği gerekçesiyle gözaltına alınıp tutuklanan Polis Meslek Eğitim Merkezi öğrencisi İ.Ö., avukatının tutukluluğa yaptığı itiraz üzerine serbest bırakıldı. Polis okuluna dönen İ.Ö., soruşturma sonucunda okuldan atıldı.

Olay, Atatürk'ün ölümünün 80'inci yıl dönümü olan 10 Kasım günü Zopran Köyündeki Karabük Polis Meslek Eğitim Merkezi'nde yaşandı. Okulda arkadaşlarıyla sohbet eden İ.Ö., iddiaya göre Atatürk'e hakaret etti. Arkadaşları, okul yönetimine bildirdi. Okul yönetimi de tutanak tutarak jandarmaya haber verdi. Gözaltına alınan İ.Ö., işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, tutuklandı. İ.Ö., avukatının tutukluluğa yaptığı itirazı üzerine 2 gün sonra serbest kaldı. Yeniden okula dönen İ.Ö.'nün, hakkında yürütülen idari soruşturma sonucunda polis okuluyla ilişkisi kesildi.

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