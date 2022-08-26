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Atatürk'e hakaret etmişti: Görevden alındı

Atatürk'e hakaret etmişti: Görevden alındı

Tunceli'de Atatürk ve Anıtkabir’i Yahudilikle ilişkilendiren paylaşım yaptığı gerekçesiyle açığa alınan Gençlik Hizmetleri Müdürü Fevzi A. görevden alındı

Tunceli'de Gençlik Hizmetleri Müdürü Fevzi A.'ın kurum içi Whatsapp grubunda Atatürk ve Anıtkabir’i Yahudilikle ilişkilendiren paylaşımı tepki çekmişti. Olay sonrası açığa alınan A.'ın görevden alındığı belirtildi.

 WHATSAPP GRUBUNDA PAYLAŞTI! GÖREVDEN ALINDI
Tunceli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde faaliyet yürüten Gençlik Hizmetleri Müdürü Fevzi A., kurum içinde personel ile iletişimin hızlı sağlanması için oluşturulan 'Gençlik Hizmetleri Müdürlüğü' WhatsApp grubunda 20 Ağustos'ta Atatürk ve Anıtkabir’i Yahudilikle ilişkilendiren bir yazıyı paylaştı. Yazının ardından Valilik idari soruşturma başlattı ve A. açığa alındı. İdari soruşturma sonucu A.’ın, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Gençlik Hizmetleri Müdürlüğü görevinden alındığı belirtildi.

 SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULDU
Ayrıca, Tunceli Valiliği’nin talimatı ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün Feyzi A. hakkında Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunduğu ve A. hakkında adli soruşturma da başlatıldığı ifade edildi.

Etiketler görev tunceli atatürk
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