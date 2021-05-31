Atatürk’e lanet okuyan imama suç duyurusu

İzmir Barosu, Atatürk'e zalim ve kâfir deme cüretini gösteren şahıs ile Devrim Kanunu'nu ihlal edenler hakkında suç duyurusunda bulundu

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan’ın da katıldığı ve Ayasofya’daki törende imam, Ayasofya'yı müzeye çevirenlere lanet okudu. İmamın sözleri sonrası İzmir Barosu suç duyurusunda bulundu.

İzmir Barosu tarafından yapılan açıklamada, “Törene katılan çocuklara 430 Sayılı Öğretim Birliği Yasası (Tevhidi Tedrisat Kanunu) çiğnenmek suretiyle uygulamaya konulan Örgün Eğitimle Birlikte Hafızlık Projesi kapsamında hafızlık icazeti verilmiş, yine 2596 Sayılı Kanuna aykırı olarak, ruhani kıyafetler giydirilmiştir” denildi.

Yapılan açıklamada, “Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına aykırı olarak gerçekleştirilen bu törende, Üsküdar Yıldırım Beyazıt Camii eski imam hatibi Mustafa Demirkan isimli zat, kimden alındığı belli olmayan bir yetkiyle yaptığı konuşmasında doğrudan Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret etmiş ve bu hakaretler kurucu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk tarafından kendilerine emanet edilen koltukları işgal eden şahıslar tarafından sessizce dinlenilmiştir” ifadeleri kullanıldı.