Atatürk’le çekilen fotoğrafıyla hafızalara kazınan Remziye Tatlı öldü

1937 yılında Atatürk’ün Adana’yı ziyaretinde İsmet Paşa Kız Enstitüsü’nde çekilen bir fotoğrafta yer alan Remziye Tatlı, dün gece yaşamını yitirdi.

O yıl lise öğrencisi olan ve fotoğraf çekildiği esnada tarih dersini dinleyen Remziye Tatlı, 99 yaşındaydı.

''ONUN KOKUSUNU HİSSEDİYORDUM''

Remziye Tatlı’nın Atatürk’le çekildiği fotoğrafı şu sözlerle anlatmıştı:

''Atatürk sınıfımıza girdi. Hepimiz çok heyecanlandık, ayağa kalktık. 'Oturun, geleceğin kültürlü anneleri' dedi. Atatürk çok şık giyinmişti. Bana çok yakın duruyordu. Neredeyse kolu koluma değiyordu ve onun kokusunu hissediyordum” cümleleri hafızalara kazındı.

Tatlı, bir konuşmasında evini Atatürk fotoğrafları ile donattığını ve Büyük Önder'i anlatan kitapları okumayı sürdürdüğünü söylemişti.



‘O HERKESİN ANNESİYDİ’

Adana’nın Seyhan ilçesindeki evinde yaklaşık 7 aydır özel tedavi gören Remziye Tatlı, yaşlılığa bağlı kalp yetmezliğinden dolayı dün gece hayata gözlerini yumdu.

Annesinin son 3 aydır durumunun ağırlaştığını kaydeden Metin Kenanoğlu, acı haberi aldıktan sonra annesi Tatlı’nın cenazesini bugün sabah Asri Mezarlığı’nda defnettiklerini kaydetti.



Annesinin ömrü boyunca hiçbir zaman Atatürk’ü sevmekten ve onun ilkelerine göre yaşamaktan vazgeçmediğini dile getiren Kenanoğlu, Atatürk ile fotoğraflarını göstererek, “Dün bir asırlık çınarımızı kaybettik. Atatürk ile Adana ziyareti sırasında Kız Lisesi’ni teftişinde bir fotoğraf karesinde bulunmuş ve bu durum biz ailesini hep onurlandırmıştır. Annemi kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyim. Annem çocukları çok severdi. O herkesin annesiydi. Tüm sevenlerinin başı sağolsun” diye konuştu.