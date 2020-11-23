Atatürk'süz tarih semineri!

Öğretmenler için “mesleki çalışma programı” kapsamında “Medeniyet Bilinci Seminerleri” adıyla, İslam medeniyeti vurgulu 3 bölümlük bir seminer serisi EBA’ya yüklendi.

Cumhuriyet gazetesinden Sefa Uyar'ın haberine göre serinin ilk bölümünde, insanlığın ortaya çıkışından günümüze kadar kısa bir medeniyet gelişimi, önemli olay ve kişilere de yer verilerek aktarıldı. Fatih Sultan Mehmet’in İstanbul’u fethettiği ve 2. Abdülhamit’in Batılılaşmaya karşı çıkarak İslam birliği fikrini güçlendirmeye çalıştığı gibi noktalara değinilen bölümde, Cumhuriyetin kuruluşuna ilişkin yalnızca “Çanakkale’de gösterilen kahramanlığa rağmen büyük savaş Osmanlı İmparatorluğu’nun fiilen sonu oldu fakat küllerinden dinamik bir ulus devlet doğdu: Türkiye Cumhuriyeti” ifadeleri kullanıldı.

Bölümde, Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’e ve Kurtuluş Savaşı’na yer verilmedi. Projenin destekçileri arasında Milli Eğitim Bakanlığı da (MEB) yer alıyor.

MEB DESTEKLİ

Medeniyetler İttifakı Türkiye Eşgüdüm Kurulu Başkanı Prof. Dr. Bekir Karlıağ tarafından hazırlanan “Medeniyet Bilinci” başlıklı seminerler Türkiye ve İspanya öncülüğündeki “Medeniyetler İttifakı” girişimi kapsamında başlatıldı.

Seminer bilgileri arasında seminerlerin amacına ilişkin “Gençlerimizi geleceğe hazırlamayı, insanımıza özgüven vermeyi, hem ülkemizde hem de bütün dünyada yeni ve kapsamlı bir medeniyet bilinci oluşturup geliştirmeyi ve yaygınlaştırmayı amaçlamakta” ifadeleri yer alıyor.



