''Atatürk'ü istismar ediyor''

Göksel Kaya’yı ADD’nin hiçbir etkinliğine çağırmadıklarını kaydeden Altınışık, “Atatürk ile benzerliğini ticari ve şahsi yöne çekti. Her gün yapılan bir mesleğe ve ticari bir faaliyete dönüştürdü” dedi.

Hürriyet'ten İsmail Saymaz'ın haberine göre, Kaya ise Atatürk’ü istismar ettiği suçlamalarını reddetti.

"ATATÜRK GİBİ GEZMEK AYRI"



ADD Genel Başkan Altınışık, Kaya’nın Atatürk’ü istismar ettiğini belirterek, şunları söyledi:



“Atatürk’ü anlatan filmde onu oynamak ayrı, Atatürk gibi gezmek ayrı. Sanatsal olarak Atatürk’ü canlandırmaya sözümüz yok. Ama bu, Atatürk’e benzerliğini ticari yöne çekti. Her gün yapılan bir mesleğe ve ticari faaliyete dönüştürdü. Biz Kaya’yı asla çağırmıyoruz. Atatürk rolüne bürünmüş insanlara ihtiyacımız yok. Atatürk’ün görüşlerine sahip insanlara ihtiyacımız var. Atatürk’e söylenecek söz ve övgüleri, ona benzeyen birine yapmış olmakla, şekilcilik yapmış olursunuz. Biz şekilciliğe karşıyız.”



Kaya ise kendisine yönelen ilginin Atatürk’e duyulan sevgi ve özlemi gösterdiğini savunarak şöyle konuştu: “Uçakla İzmir’e geldim. Pilotundan hostesine herkes benimle fotoğraf çektirdi. Bu, Atatürk’e olan sevgi, saygı ve özlemdendir. Ne demeliyim? İnsanlara bana ‘paşam’ diyorsa ne yapabilirim? Ne bu benzerliği kötüye kullanıyorum, ne istismar ediyorum. ‘Mustafa Kemalim demiyorum, imzasını atmıyorum.”



Rusya’da Lenin’in, ABD’de Obama’nın benzerlerinin olduğunu ve fotoğraf çektirme karşılığında para aldıklarını anlatan Kaya, “Ben bunları yapmıyorum. Etkinliklerden para almıyorum. Ben oyuncuyum. Belediyeler sanatçı çağırıp para veriyor da, ben 5 bin TL alınca niye rahatsız olunuyor? Niçin istismar olsun? Atatürk’ü taklit etmiyorum. Bu benzerlik Allah’ın lütfudur. Özel olarak Atatürk gibi giyinmiyorum. Hayatım boyunca takım elbise giydim. Saçım boya değil, saç stilim böyledir. Harmandalı en sevdiğim oyundur. Atatürk, ‘Türkler bir tek zeybek oynarken diz çöker, asla diz çökmez’ demiştir. Benim de beğendiğim oyundur.”