  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Atatürk'ün emriyle 1924 yılında kurulmuştu, Türkiye'de bir ilkti, son hali yürek burktu

Atatürk'ün emriyle 1924 yılında kurulmuştu, Türkiye'de bir ilkti, son hali yürek burktu

Güncelleme:

Atatürk’ün emriyle 1924 yılında Heybeliada’nın güneyinde kurulan Türkiye’nin ilk pandemi hastanesi Heybeliada Sanatoryumu, 100 yıl sonra harabeye döndü. Ne yapılacağı belirsiz olan hastanenin havadan çekilen görüntülerde çatısının yıkıldığı ve büyük hasara uğradığı görüldü.

İstanbul’da şehir merkezinden uzak ve temiz bir havaya sahip olan Heybeliada üzerinde kurulan sanatoryum yıllardır atıl bir durumda. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü ve edebiyatçı yazar Rıfat Ilgaz gibi ünlü isimlerin de tedavi gördüğü Heybeliada Sanatoryumu’na 1980 darbesi döneminde devlet tarafından bütçe desteği kesildi. Hastane en büyük darbeyi o yıllarda aldı. 1999 yılına kadar kısıtlı bütçe ile yapılan bakımlarla ayakta tutulmaya çalışılan hastanede 17 Ağustos 1999 depreminde büyük hasarlar meydana geldi. Hastanenin bir kısmının çatısı o yıl tamamen yıkıldı. 1 Ağustos 2005 tarihinde Sağlık Bakanlığı’nın verdiği onayla Heybeliada Sanatoryumu’nun kadro ve tıbbi donanımıyla Süreyyapaşa Göğüs Kalp ve Damar Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne nakledilmesine karar verildi.

Atatürk’ün emriyle 1924 yılında Heybeliada’nın güneyinde kurulan Türkiye’nin ilk pandemi hastanesi Heybeliada Sanatoryumu, 100 yıl sonra harabeye döndü. Ne yapılacağı belirsiz olan hastanenin havadan çekilen görüntülerde çatısının yıkıldığı ve büyük hasara uğradığı görüldü.

Araştırmacı Arkeolog Ömer Faruk Yavaşçay, “Sanatoryum, uzun dönem hastalıkların tedavileri için kullanılan hastaneye deniyor. Ülkemizde ilk sanatoryumun açılışı Mustafa Kemal Atatürk’ün emriyle 1924 yılında yapılıyor. Verem hastalıklarının tedavisine başlanıyor. Uzun dönem verem hastalıkları tedavi ediliyor. İlk kurulduğunda 16 yatak kapasitesine sahipti, daha sonra 1940’lı yıllarda hastane genişletiliyor. Ek binalar yapılıyor ve daha büyüyor. 1980’li yıllarda ise hastaneye darbeden sonra devlet desteği kesiliyor. 1980’li yıllara kadar Sağlık Bakanlığı tarafından desteklenen bir hastanedir. Darbe olması ile hastaneye verilen destek kesiliyor. Bu süreçten sonra hastane kendi ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyor. 1999 depreminde hastane ağır hasar alıyor. Bazı bankaların yardımı ile tekrar toparlanmaya çalışıyor. 2005 yılında ise hastanenin ihtiyaçları karşılanamayacak bir seviyeye geliyor” dedi.

 

“Bu yıl hastanenin kuruluşunun 100. yılı”

Hastane adalarda olduğu için çok fazla hasta gelemediğinin altını çizen Yavaşçay, “Daha sonra Sağlık Bakanlığı tarafından hastane kapatılıyor. 2009 yılında ise ufak çaplı bir yangın oluyor. Ada itfaiyesi tarafından söndürülüyor. Bu hastanede verem başta olmak üzere göğüs hastalıkları tedavi ediliyordu. Sonraki yıllarda başka hastalıklar tedavi edilse bile başlangıcı verem ve göğüs hastalıklarıydı. Hastanenin adalara yapılmasının nedeni İstanbul’dan uzak, havası temiz, Heybelida’nın güney kısmında Çam Limanı mevkiinde bulunuyor. Bu yer havanın çok temiz olduğu bir bölgedir. Bu nedenle hastanenin bu bölgeye yapılması tercih edildi. Bu yıl hastanenin kuruluşunun 100. yılı. Bu nedenle orasının bir müzeye dönüştürülmesi gerekiyor” diye konuştu.

İHA

Etiketler pandemi hastanesi Türkiye’nin ilk pandemi hastanesi Heybeliada Sanatoryumu heybeliada Sanatoryum
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Antalya'da nefes kesen anlar: 27 metreden denize atlayanlar nefesleri kesti Antalya'da nefes kesen anlar: 27 metreden denize atlayanlar nefesleri kesti C Vitamini deposu olarak biliniyor! Her şekilde tüketiliyor C Vitamini deposu olarak biliniyor! Her şekilde tüketiliyor Hizbullah lideri Nasrallah'ın cansız bedeni enkazdan çıkarıldı Hizbullah lideri Nasrallah'ın cansız bedeni enkazdan çıkarıldı Halı çırpma tartışması kanlı bitti: 1 Kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı Halı çırpma tartışması kanlı bitti: 1 Kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı ATM'lerde yeni dönem: 2025'te neler değişecek? ATM'lerde yeni dönem: 2025'te neler değişecek? İstanbul'da kiraların en ucuz ve en pahalı olduğu ilçeler belli oldu İstanbul'da kiraların en ucuz ve en pahalı olduğu ilçeler belli oldu Serenay Sarıkaya imaj değiştirdi, gören tanıyamadı Serenay Sarıkaya imaj değiştirdi, gören tanıyamadı Narin cinayetinin sırrı Şahin Göz'de gizli Narin cinayetinin sırrı Şahin Göz'de gizli Bakan Şimşek'ten uyarı: Kartla ödeme kabul etmeyen işletmelere ceza Bakan Şimşek'ten uyarı: Kartla ödeme kabul etmeyen işletmelere ceza TOGG'un sedan modeli T10F test sürüşünde TOGG'un sedan modeli T10F test sürüşünde
Kredili mevduat hesapları patladı: Borçlu sayısı rekor kırdı! Kredili mevduat hesapları patladı: Borçlu sayısı rekor kırdı! TEM Otoyulunu birbirine kattılar: Çakarlı gelin arabası yolu kesti, lüks araçlar drift attı! TEM Otoyulunu birbirine kattılar: Çakarlı gelin arabası yolu kesti, lüks araçlar drift attı! Okullar için ilk ara tatil için tarih belli oldu Okullar için ilk ara tatil için tarih belli oldu Hava 12 derece birden soğuyacak: Yeni haftada sağanak yağışlar çok kuvvetli geliyor Hava 12 derece birden soğuyacak: Yeni haftada sağanak yağışlar çok kuvvetli geliyor Mansur Yavaş, o mesajını ifşa etti: Okul müdürlerine ''okulu temizlemeyin'' talimatı Mansur Yavaş, o mesajını ifşa etti: Okul müdürlerine ''okulu temizlemeyin'' talimatı AVM otoparkında uygunsuz hareket! Ekipler hemen müdahale etti AVM otoparkında uygunsuz hareket! Ekipler hemen müdahale etti Sayıştay tek tek raporladı: Üniversitelerde yolsuzluk skandalı! Sayıştay tek tek raporladı: Üniversitelerde yolsuzluk skandalı! Çeteler Türkiye'yi sardı: Suç makineleri güvenlik güçleriyle çatışıyor! Çeteler Türkiye'yi sardı: Suç makineleri güvenlik güçleriyle çatışıyor! Hadise'den İzmir konserinde nefesleri kesen sahne şovu Hadise'den İzmir konserinde nefesleri kesen sahne şovu Demet Özdemir'in son reklam filmi için aldığı ücret dudak uçuklattı Demet Özdemir'in son reklam filmi için aldığı ücret dudak uçuklattı