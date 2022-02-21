Atatürk'ün gizli aşkı sinema filmi olacak

Cumhuriyet'imizin kurucusu ulu önder Mustafa Kemal Atatürk ile ilgili sıra dışı bir ayrıntı beyaz perdeye gelmeye hazırlanıyor. Atatürk'ün hayatında silinmeyen izler bırakan ancak pek çok kişinin bilmediği Bulgar kızı Dimitrina’yla yaşadığı aşk hikâyesi film oluyor.

Mustafa Kemal’in Sofya’da en önemli istihbarat toplama yöntemlerinden biri sosyal etkinliklerdi. Burada iken yazdığı ve 1918’de yayımlanan ilk kitabı Zabit ve Kumandan ile Hasbihal sayesinde Harbiye Nazırı Stiliyan Kovaçev ve kızı Dimitrina Kovaçeva (Miti) ile tanıştı. Birbirlerine yoğun sevgi besleyen çifti Miti’nin babası ayırdı. Baba Kovaçev’in itirazları nedeniyle Miti, başka Bulgar bir erkekle evlendirilir.

Yıllar sonra Atatürk’e; “Bir kız sevdim ataşeyken, vermediler. Gençliğimi bıraktım Sofya’da” dedirten kazanamadığı bu tek savaşın; yarım kalan hüsran dolu hikâyesini anlatacak ‘Dimitrina’, 27 Ekim 2023’te sinemaseverlerle buluşacak.

Fikri Harika Prodüksiyon’un kurucusu Özgür Tari, çekilecek filmle ilgili “İzleyicileri hep görmek istedikleri Atatürk filmi ile buluşturmak için çalışmalara başladık. Çok büyük bir sorumluluk olduğunu biliyoruz. Atamıza yakışır bir film ortaya çıkartacağız” dedi.