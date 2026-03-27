  3. Atatürk'ün imzasının son halini görenler gözlerine inanamadı!

Bursa’nın Gemlik ilçesinde, yüksek bir noktada bulunan ve şehrin her yerinden görülebilen 216 metrelik dev Atatürk imzası üzerinden yükselen "tahribat" iddialarına yanıt gecikmedi. Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren, sosyal medyada yayılan iddiaları net bir dille yalanlayarak bunun temizlik ve restorasyon kaynaklı olduğunu belirtti.

Bursa'nın Gemlik bölgesinde, kentin önemli simgelerinden biri olan ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün dev imzasının kasıtlı olarak tahrip edildiği iddia edildi.

Konuya dair açıklama yapan Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren, saldırı iddiasının gerçeği yansıtmadığını söyledi.

Deviren, imzada meydana gelen farklılıkların temizlik ve restorasyon süreciyle bağlantılı olduğunu ve çalışmaların kontrollü şekilde yürütüldüğünü belirtti.

Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren'in açıklaması:

"Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e ve değerlerimize olan saygımız tartışmasızdır.

Bu değerlere zarar verilmesine izin verilmesi mümkün değildir. Bugün bazı mecralarda yer alan, ilçemizdeki Mustafa Kemal Atatürk imzasının tahrip edildiğine dair açıklamalar gerçeği yansıtmamaktadır.

Söz konusu alanda herhangi bir saldırı ya da kasıtlı zarar verme durumu kesinlikle bulunmamaktadır. Gemlik Belediyesi olarak kentimizin değerlerine sahip çıkan bir anlayışla hareket etmekteyiz. Böyle bir durum söz konusu olsaydı, gerekli tüm önlemler derhal alınır ve kamuoyu açık ve net bir şekilde bilgilendirilirdi.

Atatürk imzasında gözlemlenen değişim, kış aylarının getirdiği olumsuz hava koşulları nedeniyle zamanla oluşan doğal yıpranma ve deformasyondan kaynaklanmaktadır. Belediyemiz ekipleri tarafından alanda planlı bir düzenleme ve yenileme çalışması halihazırda yürütülmektedir.

Yapılan çalışmalar kapsamında imza yeniden düzenlenecek, daha estetik ve görünür hale getirilecek; boya ve diğer gerekli revizyon işlemleri titizlikle gerçekleştirilecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

 

Kuyumcudan altın alacaklar dikkat! İslam Memiş'ten ezber bozan uyarı
