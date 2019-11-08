Atatürk'ün köyü sahipsiz kaldı

CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Atatürk’ün doğumunun 100’üncü yılında örnek köy seçilen “Katrancı”nın nasıl sahipsiz kaldığını yerinde tespit etti. Köyün durumunu Meclise taşıyan Gürer, “Doğanın içinde yer alan köyde yaşayabilmek için her şey mevcut ama yaşayan yok. Bir tatil köyü olacak kadar güzel köy sahipsiz kalmış” dedi.

“GÖZDE KÖY BİR GECEDE NASIL SAHİPSİZ KALDI”

Niğde ilinin Ulukışla ilçesinde yer alan ve Atatürk’ün doğumunun 100’üncü yılında örnek köy seçilen, dönemin vali ve üst düzeylerinin gözdesi olan Katrancı köyü terk edildi. 2008-2009 yılında boşalan köye giden CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “Muhteşem doğası olan köyün düştüğü durum düşündürücü. 2008-2009 döneminde 34 seçmen, 8 hanesi olan köye, gece yetkililer gelip tutanak tutmuş. Köyde kimse yaşamıyor demişler. Bunun üzerine 2009 yerel seçimlerine giremeyen köy, köy statüsünden düşmüş” dedi.

“KÖYÜN DÜŞTÜĞÜ DURUM İÇLER ACISI”

CHP Ulukışla İlçe Başkanı Hüseyin Toker, CHP İl Genel Meclis Üyesi Birol Önder ve Ulukışla Belediye Başkan Adayı Mustafa Önen ile köye giden Gürer, Toroslarda Bolkarların doğası ile iç içe olan köy okulunun kapalı, köy mescidinin ise harap durumda olduğunu yerinde tespit etti. Gürer, “Subaşında bulunan anıt ağacın tescillenmesi gerekiyor. Bu kadar güzel olmasına rağmen ve bu kadar doğal güzelliğe sahip olmasına rağmen köyün boşalıp Çiftehan kaplıca alanında bir mahalle oluşturulmasını anlamak mümkün değil. Anayola yakınlığı, okulu ve mescidi ile örnek köyün geldiği durum düşündürücü” ifadelerini kullandı.

“34 SEÇMENİ OLAN KÖY BİR GECEDE NASIL BOŞALDI”

İlk adının İlifkin iken daha sonra Atatürk’ün 100’üncü doğum gününe istinaden örnek köy seçilip isminin “100’üncü Yıl Katrancı Köyü” olduğunu ifade eden Ömer Fethi Gürer, “Süreç içerisinde orada oturan kişiler Çiftehan Kasabasına taşındı. 2008-2009 döneminde 34 seçmen, 8 hanesi olan köye, gece yetkililer gelip tutanak tutmuş. Köyde kimse yaşamıyor demişler. Bunun üzerine 2009 yerel seçimlerine giremeyen köy, köy statüsünden düşmüş... Örnek köy ne yazık ki artık boş, köyde sadece iki yapı ayakta kalmış, okul ve mescit. Mescitin kilimleri dahi içinde duruyor. Ne yazık ki mescit talan edilmiş. Köy hangi gerekçe ile örnek köy seçildi? Neden bugün boş ve sahipsiz. Bu kadar güzel bir doğanın içinde yer alan köyde yaşayabilmek için her şey mevcut ama yaşayan yok. Bir tatil köyü olacak kadar güzel bir köy sahipsiz kalmış” dedi.