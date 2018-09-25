Atatürk'ün manevi mirasına büyük ayıp

Daha önce kadın ve eğitim gibi birçok kurumu kapatmak, toplumsal hafıza anıtlarını ortadan kaldırmak gibi uygulamalarla gündeme gelen kayyımlar, bu kez de Atatürk'ün manevi hatırasına saygısızlıkta bulundu.

Cumhuriyet gazetesinden Mahmut Oral'ın haberine göre Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde, aynı zamanda ilçe kaymakamı olan kayyım tarafından yönetilen belediye, ilçenin en işlek caddesi üzerindeki meydanda bulunan Atatürk büstünün yanına çöp konteynırı yerleştirdi. Bu durum tepkilere neden oldu.

Öte yandan ilçedeki bazı mahallerde yürütülen kaldırım çalışmaları yarım kalınca çirkin görüntüler ortaya çıktı. 27 Mayıs Mahallesi’ndeki yolların bozuk olması da çevrede yaşayan vatandaşların tepkisini çekiyor. Birçok yerde çöp yığınakları ve kazılan kanallar görülüyor. Yurttaşlar, ilçeye yakışmayan bu tablonun son bulmasını istiyor.