Atatürk'ün mirası Hazine'nin kasasında!

Türkiye’nin kurucu Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk’ün İş Bankası’ndaki hisseleri karşılığında Türk Dil Kurumu ve Türk Tarih Kurumu’na miras olarak bıraktığı temettü gelirlerinin mart ayı itibariyle Hazine hesabına geçirildiği ortaya çıktı

CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, durumu TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın bütçe görüşmeleri sırasında gündeme getirirken, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy iddiayı doğruladı.

Bloomberg, el koyulan temettü gelirin 3.7 milyon lira değerinde olduğunu bildirdi.

CHP Milletvekili temettü gelirlerin Türk Dil Kurumu ve Türk Tarih Kurulu’na yönelik olduğunu, ancak Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın hesabına yönlendirildiğini ifade etti.

“Elinizi Atatürk’ün vasiyetinden çekin” diyen Emir, “Bunlar bağımsız kurumlardır” diye konuştu.

Hesapların 20 Mart tarihi itibariyle Hazine’ye aktarıldığını doğrulayan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, “Parası alınmıyor, tek hesapta toplanıyor” dedi. Ersoy, iki yıldır kurumlara verilmeyen nema gelirlerine ilişkin ise, “Burada haklı bir eleştiri var, en kısa sürede yasal düzenleme yapılacak” ifadesini kullandı.

Türkiye İş Bankası’nda, CHP tarafından temsil edilen, Atatürk hisselerinin payı %28,09. Hisselerin temettü gelirleri Atatürk’ün vasiyeti gereği Türk Tarih Kurumu ile Türk Dil Kurumu’na aktarılıyordu.

BAKAN ERSOY DA SÖYLEMİŞTİ

Bloomberg'in haberine göre Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın TBMM Plan Bütçe Komisyonu'ndaki bütçe sunumunda konuşan Bakan Ersoy konuyla ilgili soruları şöyle yanıtladı:

Türk Tarih Kurumu ve Türk Dil Kurumu 8 Ağustos 2018 tarihli ve 17 sayılı Tek Hazine Kurumlar Hesabına Alınacak Kamu İdareleri ve Hesaplarının Belirlenmesi Hakkında Cumhurbaşkanı Kararı ve Hazine ve Maliye Bakanlığı Kamu Finansmanı Genel Müdürlüğünün bila tarihli 217586 sayılı yazısına istinaden 20 Mart 2020 tarihinde Tek Hazine Kurumlar Hesabı uygulaması kapsamında sisteme dâhil oldu. Yani, parası alınmıyor, tek hesapta toplanıyor.

Tek Hazine Kurumlar Hesabında yer alan Türk Tarih Kurumu ve Türk Dil Kurumuna ait nakit mevcudunun değerlendirilmesi sonucu elde edilecek nemaların paylaşımıyla ilgili burada haklı bir eleştiri var, zaten bununla ilgili bir çalışma da yapıldı. Hazine ve Maliye Bakanlığınca yasal bir düzenleme hazırlığı yürütülmüştür, en kısa sürede zaten bu yasal düzenleme de yapılacak ve bütün o nema hakları da kendisine verilecektir.