Atatürk’ün silüeti yeniden ortaya çıktı

Siluetin çıkmasının büyük bir hediye olduğunu söyleyen Hanife Bahşi, ''Öncelikle gerçekten çok güzel bir yer, böyle bir siluetin çıkması büyük bir hediye. Herkesin gelip görmesi gerekiyor. Ardahan doğa güzellikleriyle ön planda ve bu şölenle fotoğraf çektirerek bir anıya sahip olabilirsiniz” dedi.

Damal Belediye Başkanı Ergin Önal yaptığı açıklamada, belediye olarak Ardahan Valiliğine ‘Atatürk’ün İzinde ve Gölgesinde Damal Şenlikleri’nin yapılıp yapılmayacağıyla ilgili bir görüş yazısı yazdıklarını ve dönüş olmadığını ifade ederek gayri resmi yapılmayacağı yönünde olduğunu söyledi. Başkan Önal, şu ifadeleri kullandı:

* Gerek şehir dışından gelenlerin 14 gün süreyle karantinada kalması, gerek maskesiz olarak sokağa çıkma yasağı ve gerekse sosyal mesafeden kaynaklı ilgili genelgeler? Valilik, Cumhurbaşkanlığı ve İçişleri Bakanlığının genelgeleri doğrultusunda bu festival ve ilimizdeki diğer festivaller yapılmayacak gibi görünüyor.

* Normal şartlarda bu yıl 24'üncüsü yapılacaktı. Ama yapılmayacak gibi görünüyor. Fakat biz Atatürk'ün gölgesinde toplanmaya devam edeceğiz. Atatürk, Damal ve festival sevgisini içimizde taşımaya devam edeceğiz. Seneye inşallah bu salgın da bitince daha güçlü bir festival yapmayı hedefliyoruz. (İHA)