Atatürk'ün terzisinin torunu anlattı: Kıyafetlerini kendi çizerdi

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Atatürk'ün fotoğraflarına bakıldığında her zaman dikkat çeken bir ayrıntı var; şıklığı... Mustafa Kemal Atatürk, özel dikilmiş takım elbiseleri ve şapkalarıyla, her zaman çok şık görünürdü... Atatürk'ün terzisi Levon Kordonciyan'ın dedesiyle aynı ismi taşıyan dördüncü kuşak torunu, büyük dedelerinden dinlediği Atatürk'ü anlattı.
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