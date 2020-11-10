Atatürk'ün terzisinin torunu anlattı: Kıyafetlerini kendi çizerdi

Atatürk'ün fotoğraflarına bakıldığında her zaman dikkat çeken bir ayrıntı var; şıklığı... Mustafa Kemal Atatürk, özel dikilmiş takım elbiseleri ve şapkalarıyla, her zaman çok şık görünürdü... Atatürk'ün terzisi Levon Kordonciyan'ın dedesiyle aynı ismi taşıyan dördüncü kuşak torunu, büyük dedelerinden dinlediği Atatürk'ü anlattı.