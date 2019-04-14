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  3. 14 Nisan 2019 12:35

Atilla Taş'tan Ekrem İmamoğlu paylaşımı

Bir süre önce denetimli serbestlik hükümleri uygulanarak tahliye edilen Atilla Taş sosyal medyada yaptığı Ekrem İmamoğlu paylaşımıyla gündem oldu.

Atilla Taş'tan Ekrem İmamoğlu paylaşımı
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Atilla Taş, sosyal medya hesabından henüz sonuçlanmayan İstanbul Büyük Şehir Belediye Başkanlığı için Ekrem İmamoğlu’ya destek mesajı yayınladı.

Taş, ”Yemin ederim partizanlık yapmıyorum! Ama siz de Ekrem İmamoğlu’na bakınca abinizi, kardeşinizi ailenizden birini, sizi satmayacak, yarı yolda bırakmayacak bir adamı görmüyor musunuz?” şeklinde paylaşım yaptı.

Paylaşım kısa sürede sosyal medyada binlerce beğeni aldı.

Şarkıcı bir süre önce YouTube kanalı açtı. Taş, "Atilla Taş tv" isimli kanaldan paylaşımlar yapmaya ise devam ediyor.

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