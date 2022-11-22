Atkıları bereleri hazırlayın! Hafta sonu kar geliyor

Türkiye'yi etkisi altına alan yağışlı hava şiddetini artırarak hafta boyunca etkili olmaya devam edecek. Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, hafta sonu için kar uyarısında bulundu. İşte haritalarla 5 günlük hava durumu tahminleri...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Marmara'nın doğusu, İç Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları ile Muğla, Mersin, Osmaniye, Hatay, Diyarbakır, Bingöl, Mardin, Şırnak çevreleri ve Adana'nın doğu ilçelerinin, gece saatlerinden sonra Edirne, Çanakkale ve İzmir çevreleri ile Balıkesir'in batı kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Antalya'nın doğusu çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı ve yurt genelinde mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile akşam saatlerinden sonra Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege'de güney ve güneybatı yönlerden (Lodos) kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların Antalya'nın doğu ilçelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2) olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, heyelan, hortum oluşma riski ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI: Rüzgârın, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile akşam saatlerinden sonra Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege'de güney ve güneybatı yönlerden (Lodos) kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde (40-70 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

FIRTINA VE SAĞANAK DEVAM EDECEK Mİ?

İstanbul güne yağmurla uyandı. yer yer sağanak yağışın devam ettiği bölgelerde sağanak devaö edecek mi? CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen açıkladı.

Prof. Dr. Şen, “Sağanak gece saatlerinde rüzgarla birlikte başladı. Lodosta kuvvetliydi akşam. Çatıları uçurma seviyesindeydi 70-80 km hızla lodos etkisi vardı. Yeryüzü sıcak olduğu için gürültülü sağanak yağışla karşılaştık. Sabah saatlerinde kuzey ilçelerinde iri taneli yağışları gördük. Yağış bugün öğlene kadar devam edecek. Fırtına ise gündüz hafifleyecek akşam saatlerinde tekrar başlayacak. Akşam saatlerinde lodos etkisine dikkat edilmeli, ulaşımda aksamalar yaşanabilir. Yağışlar öğlen saatlerinde İstanbul’da duracak ama bugün Antalya ve Muğla, Konya, Karaman, Niğde’de kuvvetli yağışları göreceğiz. Sağanak daha sonra doğuya doğru kayacak”



YARINA VE HAFTA SONUNA DİKKAT

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Şen, “İstanbul’da ise yarın öğlen saatlerinde biraz daha küvetli sağanak yağış görülecek” dedi.

Sıcaklık İstanbul’da 2-3 derece azaldı ancak yarın sıcaklıklar yükselecek. Cuma gününe kadar devam edecek olan sıcak hava Cuma günü itibariyle tekrar düşecek. Doğu Anadolu’da sıcaklık düşüşü daha fazla olacak ve cumartesi, Pazar kar yağışı ihtimali var” dedi.

İŞTE HARİTALARLA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNLERİ:





















