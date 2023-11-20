Atkıları, bereleri hazırlayın! İstanbul'a kar geri dönüyor

Meteoroloji, hafta sonu İstanbul'da etkili olan kar yağışının pazar günü geri döneceğini duyurdu.

İstanbul'un bazı kesimlerinde hafta sonu kısa süreli etkili olan kar yağışı, 2016'dan bu yana kasım ayında görülen ilk kar yağışı olarak kayıtlara geçti.

Genelde mevsimin ilk karının aralık ayından itibaren düştüğü İstanbul'a, uzun bir aranın ardından kasımda kar yağdı.

Bu yağışın ardından sıcaklık yavaş yavaş mevsim değerlerine yükselmeye başladı.

İSTANBUL'DA KAR BEKLENİYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 21-27 Kasım tarihleri arasında beklenen hava durumuna ilişkin tahminlerini paylaştı.

Çarşamba gününden itibaren sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerine çıkacağı tahmin edilse de İstanbul'u bir kar yağışı daha bekliyor.

Yarından itibaren yağışlı bir haftaya başlayacak İstanbul'a Meteoroloji'nin paylaştığı haritaya göre pazar günü kar gelecek.

Pazar günü için hazırlanan haritada, yurdun birçok bölgesi için yerleştirilen kar simgesi İstanbul'da da bulunuyor.

İŞTE HARİTALARLA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNLERİ:

















