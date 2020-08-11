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  3. 11 Ağustos 2020 17:21

Atlı polisler Bakırköy sahiline indi

Bakırköy Sahili'nde atlı polis birlikleri ve motosikletli yunus ekipleri koronavirüs denetimi yaptı. Atlı polisler vatandaşların ilgisini çekti.

Atlı polisler Bakırköy sahiline indi
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'ne bağlı Atlı Polis Grup Amirliği, Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü motosikletli yunus ekipleri ve Bakırköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Bakırköy Sahili'nde koronavirüs denetimleri gerçekleştirdi. Denetimler sırasında polis ekipleri, sosyal mesafe kuralı ve maske takma zorunluluğu yönünde vatandaşlara uyarılarda bulundu. Polis ekipleri, maskesi olmayan kişilere de maske dağıttı. 



Öte yandan, denetimde yer alan polis drone'u  ile kalabalık şekilde oturan kişiler belirlenerek uyarıldı. Denetime katılan atlı polis birlikleri çevredeki vatandaşların ilgi odağı oldu. 
  

DHA

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istanbul , bakırköy sahili , koronavirüs
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