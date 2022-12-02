  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. ATM'den geçen sahte para bastılar!

ATM'den geçen sahte para bastılar!

ATM'den geçen sahte para bastılar!
Güncelleme:

Osmaniye'de kiraladıkları villada, ATM'den geçen sahte para üreten 3 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Osmaniye, Adana, Mersin, Gaziantep ve Konya'da ATM’lere sahte para yatırdıkları belirlenen O.A., S.F. ve O.A.A.’yı teknik ve fiziki takibe aldı. Şüphelilerin kiraladığı villaya baskın yapan ekipler, çok sayıda para sayma makinesi, ultraviyole ışık cihazı, renkli yazıcılar, baskı makinesi, elektromekanik yıkama ve kurutma makinesi, çeşitli yağlı kağıtlar ve kimyevi boyalar, plaka ve para kalıpları ele geçirdi. Titizlikle hazırladıkları sahte paraları ATM’ye yatırdıktan sonra sanal alışveriş kartlarına yükleyip çeşitli zincir mağazalardan alışveriş yaptırdıkları ve başka bankamatiklerden de gerçek paraları çektikleri tespit edilen şüpheliler, gözaltına alındı. O.A., S.F. ve O.A.A., sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. 

DHA

Etiketler atm sahte para
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Yer: Adana... 50 kiloluk balıkları elle yakaladılar
MetroPoll'ün anketinden Erdoğan'a kendi seçmeninden soğuk duş etkisi
Üç bakanlık 780 personel alımı yapacak
Emeklilere çifte zam göründü! SGK uzmanı zamlı maaşı açıkladı
Kötü haberi bu sefer Türk bilim insanları verdi
Bahçeli hakkında ilginç iddia: ''Erdoğan'a HDP için garanti verdi''
Muhalefetin önergesine AK Parti ve MHP'den akıl almaz ret!
Yılın oyuncusu ödülünün sahibi belli oldu
Olay olan iddia: Camdaki Kız ''Uzan ailesinin'' hikayesi mi?
Ünlü anketçi oy oranlarıyla açıkladı: ''Seçimlerin kaderi onların elinde''