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  3. 30 Kasım 2020 14:02

Atmosfere giren göktaşının patladığı an kamerada!

Japonya’nın Hyogo eyaletinde bir gök taşının atmosfere girdiği anda ateş topuna dönüşerek düşme anı sosyal medyada bir anda gündemin birinci sırasına oturdu.

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Japonya’nın Hyogo eyaletinde bir göktaşının atmosfere girdiği anda ateş topuna dönüşerek düşme anı sosyal medyada viral oldu.Japon medyası olaya ilişkin, Mie, Aiçi ve ülkenin diğer batı kesimlerindeki güvenlik kameralarına yansıyan görüntüleri paylaştı.Yere düşerken birkaç saniye içinde güçlü ışık saçan göktaşı,sosyal medyada binlerce kişi tarafından paylaşıldı.

DOLUNAY KADAR PARLAK

Hyogo Eyaletindeki Akashi Belediye Planetaryumu Müdürü Takeshi Inoue, olaya ilişkin yaptığı açıklamada, “Bu kadar parlak olması nadir bi durum. Işık

 
 

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