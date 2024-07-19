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ATSO Başkanı Ali Bahar hayatını kaybetti

ATSO Başkanı Ali Bahar hayatını kaybetti
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Antalya'nın Kemer ilçesinde geçirdiği tekne kazası sonucu ağır yaralanan Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ali Bahar, hayatını kaybetti.

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ali Bahar, Kemer açıklarında tekne kazası yaptı. Motor pervanelerinin çarpması sonucu ağır yaralanan Bahar, kaldırıldığı özel bir hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

 Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) ve Organize Sanayi Bölgesi Başkanı (OSB) Başkanı Ali Bahar, Kemer açıklarında geçirdiği tekne kaza sonucunda hayatını kaybetti.

Kemer’de bulunan özel bir hastaneye kaldırılan Bahar’ın durumunun ciddi olduğu ve yoğun bakımda tedavi gördüğü aktarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Kemer açıklarında Bahar’ın bulunduğu tekne kaza yaptı.

Motor pervanelerinin çarpması sonucu ağır yaralanarak ilçedeki özel bir hastaneye götürülen Bahar, yaşamını yitirdi.

ALİ BAHAR KİMDİR?

Antalya Şarampol’de 1969 yılı doğan Ali Bahar, İlk, orta ve lise eğitimini Antalya’da tamamladı. Anadolu Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümünden mezun olan Bahar, Anadolu Üniversitesi Pedagojik Formasyon Eğitimi aldı.

Ali Bahar; Bahar Gıda Grup, Bahar Gıda, Bah-Et, BHR Süt Şirketlerinin Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapıyordu. Bahar; Antalya Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Üyeliği görevlerini de sürdürüyordu.

Etiketler ATSO Antalya Ticaret ve Sanayi Odası ATSO Başkanı ali bahar tekne kazası kemer antalya
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