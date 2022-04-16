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ATV'deki Yalnız Kurt dizisinde tepki çeken ''sığınmacı'' sahnesi

ATV'deki Yalnız Kurt dizisinde tepki çeken ''sığınmacı'' sahnesi

Türkiye'deki sığınmacılarla ilgili tartışmalar tüm hızıyla devam ederken, AK Parti iktidarına yakınlığıyla bilinen ATV'de yayınlanan Yalnız Kurt adlı dizideki "Türkiye'de mülteci istemeyen teröristlerin halkı kışkırtması" ifadesi dikkatleri çekti.

ATV’de yayınlanan Yalnız Kurt dizisinde yayınlanan sahnede mültecilere karşı olarak Türkler hakkında "Türkiye'de mülteci istemeyen teröristlerin halkı kışkırtması" ifadeleri tepki çekti. 

Osman Sınav'ın yazdığı, cuma akşamları ATV'de yayımlanan Yalnız Kurt dizisinin 12. bölümünde yer alan bir sahne gündem oldu.

ATV'nin resmi Twitter sayfasında da paylaşılan sahnede, mülteciler ve mültecilere karşı olan Türkler hakkında "Türkiye'de mülteci istemeyen teröristlerin halkı kışkırtması" sözlerinin yer alması sosyal medyada kısa süre içerisinde büyük bir tartışma konusu oldu.

Pek çok Twitter kullanıcısının yorumları gizlenirken, dizideki sahneye tepki yağdı.

Etiketler ak parti yandaş medya atv yalnız kurt sığınmacı mülteci
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