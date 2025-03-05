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Av sezonu sona erdi

Av sezonu sona erdi
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Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü (DKMP), 2024-2025 Av Dönemi'nin 2 Mart 2025 itibarıyla sona erdiğini duyurdu. Yasaklara uymayanlara idari para cezası uygulanacak.

4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu kapsamında av hayvanlarının eş tutma, üreme, yavru büyütme ve erginleşme dönemlerinin korunması amacıyla her yıl belirlenen av sezonu, 2 Mart 2025 tarihinden itibaren ülke genelinde kapatıldı. 2 Mart tarihten itibaren, av ve yaban hayvanlarının üreme sürecine girildiği için avcılık faaliyetlerine Ağustos ayına kadar ara verilecek. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, av yasağı süresince doğaya çıkan vatandaşların hassasiyet göstermesi gerektiği, yaban hayvanlarının yavrularının ve yumurtalarının toplanmasının kesinlikle yasak olduğu vurgulandı.

Yasaklara uymayanlara idari para cezası

Av ve yaban hayvanlarının üreme döneminin başladığı için, Ağustos ayına kadar ülke genelinde avlama faaliyeti yasaklandı. DKMP tarafından paylaşılan açıklamada, 2 Mart tarihinden sonra av yapan vatandaşlar hakkında 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu ve Merkez Av Komisyonu kararı çerçevesinde idari para cezası verileceği ayrıca av hayvanı türüne göre değişen tazminat bedelleri talep edileceği ifade edildi.

2025-2026 av sezonunu kapsayacak kararını alınması için Merkez Av Komisyonu mayıs ayı içerisinde tekrar toplanacak. Bu kararda av döneminde uygulanacak avlanma usul ve esasları ile av hayvanı türlerine göre avın açılacağı tarihler belirlenecek.

İHA

Etiketler kara avcılığı av sezonu
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