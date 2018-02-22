AVM otoparkında şok baskın ! Binlerce liraya...

Ankara'da Helenistik ve Erken Roma Dönemi'ne ait tarihi eserlerin pazarlığı yapılacağı bilgisi üzerine harekete geçen Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele şubesi ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda tarihi eser kaçakçısı 2 şüpheli gözaltına alındı.

Tarihi eserleri yaklaşık 350 bin lira karşılığında satmak üzere geldikleri AVM'nin otoparkında suçüstü yakalanan şüphelilerin bulunduğu 71 plakalı araçta yapılan aramalarda Helenistik Döneme ait sikke, savaş ve avlanmak üzere tasarlanmış mızrak uçları ile Erken RomaDönemi'ne ait 243 tarihi eser ele geçirildi.

Olay geçtiğimiz günlerde Yenimahalle'deki bir AVM'nin otoparkında meydana geldi. Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele şubesi ekiplerince yapılan istihbarat çalışmaları sonucu Mersin'den Ankara'ya satılmak üzere tarihi eser getirileceği bilgisi elde edildi.

Şüphelileri takibe alan ekipler içerisinde kaçak tarihi eserlerin bulunduğu 71 plakalı aracın il sınırlarına girdiğini tespit etti. Tarihi eserleri satmak için Yenimahalle'de bulunan bir AVM'de buluşmak üzere yola çıktıkları belirlenen şüphelilerin bulunduğu araç AVM otoparkında Kaçakçılık Şube'si ekiplerince durdurulurken, araç içerisinde yapılan aramalarda arka koltuk bölümünde Helenistik ve Erken Roma Dönemi'ne ait çok sayıda tarihi eser ele geçirildi.

Helenistik Döneme ait mızrak uçları

Yunan ve doğu kültürlerinin iç içe geçmesiyle oluşan sentezle birlikte ortaya çıkan Helenistik Döneme ait ait sikke, savaş ve avlanmak üzere tasarlanmış mızrak uçları ile Erken Roma Dönemi'ne ait 243 adet tarihi eser ele geçirildi. Şüphelilerin tarihi eserleri pazarlık sonucu yaklaşık 350 bin liraya satmak üzere anlaştığı bildirildi.

Erken Roma Dönemi'ne ait çok sayıda sikke

Operasyon sonucu ele geçirilen malzemeler arasında Erken Roma Dönemi'ne ait çok sayıda sikke, genellikle kadınların kullandığı yüzük, ve bilezik de olduğu görüldü. Gözaltına alınan şüpheliler B.B. ve E.Y. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.