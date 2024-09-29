AVM otoparkında uygunsuz hareket! Ekipler hemen müdahale etti

Kayseri'de bir alışveriş merkezinin otoparkında uygunsuz hareketler sergileyen iki genç, vatandaşların şikayeti üzerine polis tarafından gözaltına alındı.

Kayseri'de bir alışveriş merkezinin otopark girişinde 2 kişinin uygunsuz hareketler yapması sonrasında harekete geçen polis ekipleri, şahısları tespit ederek gözaltına aldı. Kayseri'nin merkezinde bulunan Forum Kayseri'nin otopark girişine gelen bir çift, gündüz vakti kimseye aldırış etmeden uygunsuz hareketlerde bulundu. Gündüz vakti çekilen görüntüler vatandaşların tepkisini çekti. Tepki çeken görüntülerin ardından harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Ahlak Büro Amirliği görevlilerince yapılan çalışmalarda şahısların G.H. (20) ve A.K. (20) olduğunu tespit etti. Kimliği belirlenen şahıslar gözaltına alınırken haklarında 'hayasızca hareketler' suçundan adli işlem başlatıldı. İHA