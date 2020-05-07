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  3. 07 Mayıs 2020 18:39

AVM'lerde yeniden açılma heyecanı

Normalleşme süreci kapsamında yeniden açılmaya hazırlanan AVM'lerde müşteri ile yeniden buluşma heyecanı yaşanıyor. Bazı AVM'ler 11 Mayıs'ta açılma hazırlığı yaparken bazı AVM'ler ise Haziran'da açılacak.

AVM'lerde yeniden açılma heyecanı
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AVM’ler hem müşterilerle tekrar buluşmanın heyecanı başladı.  Kimi AVM açılış tarihini haziran başı seçerken kimi AVM ise 11 mayısı seçti..

AVM’ye girmek için maskemizin olması gerekiyor daha sonra AVM‘ye geldiğinizde size ilk işte bu yazılar karşılıyor sosyal mesafe olması konusunda zemine bu yazılar yapıştır oldu daha sonra içeri girdiğinizde ölçülüyor ateşimiz 38°’nin üzerinde ise AVM içerisine alınmıyorsunuz 38°’nin altında ise dezenfekte verilmesi için diğer bir görevliye gönderiyorsun süper bütün işlemlerin ardından artık AVM‘ye gidebilirsiniz.

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