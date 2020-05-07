AVM'lerde yeniden açılma heyecanı

AVM’ler hem müşterilerle tekrar buluşmanın heyecanı başladı. Kimi AVM açılış tarihini haziran başı seçerken kimi AVM ise 11 mayısı seçti..

AVM’ye girmek için maskemizin olması gerekiyor daha sonra AVM‘ye geldiğinizde size ilk işte bu yazılar karşılıyor sosyal mesafe olması konusunda zemine bu yazılar yapıştır oldu daha sonra içeri girdiğinizde ölçülüyor ateşimiz 38°’nin üzerinde ise AVM içerisine alınmıyorsunuz 38°’nin altında ise dezenfekte verilmesi için diğer bir görevliye gönderiyorsun süper bütün işlemlerin ardından artık AVM‘ye gidebilirsiniz.