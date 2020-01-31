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  3. 31 Ocak 2020 22:18

Avrasya Tüneli geçiş ücretine yüzde 56 zam geldi !

Avrasya Tüneli geçiş ücretine yüzde 56 zam yapıldı. 1 Şubat'tan itibaren geçerli olacak yeni zamlı fiyata göre, tek yön geçiş ücretleri otomobiller için 36,40 lira, minibüsler için ise 54,70 lira oldu.

Avrasya Tüneli geçiş ücretine yüzde 56 zam geldi !
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Avrasya Tüneli İnşaat ve Yatırım A.Ş’den yapılan açıklamaya göre, 1 Şubat 2020 saat 00:00 itibarıyla geçerli olmak üzere Avrasya Tüneli tek yön geçiş ücretleri otomobiller için 36,40 TL, minibüsler için ise 54,70 TL oldu.

Fiyatlar daha önce otomobiller için 23,30 TL, minibüsler içinse 34,90 TL’ydi. Son zamla birlikte, Avrasya Tüneli’nin açıldığı günden bu yana geçiş ücretlerine yüzde 119 zam yapılmış oldu.

Ulaştırma Bakanlığı, Avrasya Tüneli geçiş ücretlerinde artış yapılmadığını açıklamıştı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Yeni ücret tablosu siteye sehven konulmuştur” denilmişti.

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