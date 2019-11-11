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  3. 11 Kasım 2019 18:25

Avrupa Birliği'nden Türkiye'ye yaptırım kararı !

Avrupa Birliği, Doğu Akdeniz'deki sondaj çalışmaları nedeniyle Türkiye'ye yaptırım kararı aldı. Yaptırımların sondaj gemilerinde kaptanları ve TSK personelleri kapsayabileceği belirtildi.

Avrupa Birliği'nden Türkiye'ye yaptırım kararı !
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Avrupa Birliği'nden Türkiye'yle ilgili skandal bir hamle geldi. AB üyesi ülkelerin Dışişleri Bakanları tarafından yapılan ortak açıklamada, Türkiye'ye yaptırım uygulanması konusunda anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Avrupa Birliği üyesi ülkelerin dışişleri bakanları Türkiye'nin Kıbrıs açıklarında yaptığı sondaj çalışmaları sebebiyle yaptırım kararı aldı.

Karara göre AB, Türkiye'den bazı isimleri mal varlıklarını dondurabilecek ve seyahat cezaları uygulayabilecek.  Bu isimler ilerleyen tarihlerde belirlenecek.

Reuters'a konuşan iki AB diplomatı, uygulamanın ileri bir tarihe bırakılmasının sondaj çalışmalarının sorumlularının Kıbrıs açıklarındaki faaliyetlerini durdurmaya fırsat vereceğini söyledi.

Aynı diplomatlar, yaptırımların sondaj gemilerindeki kaptanları ve TSK mensuplarını hedef alabileceğini söyledi.

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türkiye , avrupa birliği , yaptırım
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