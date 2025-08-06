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Avrupa Konseyi'nde İmamoğlu konuşması yapan genç tutuklandı

Avrupa Konseyi'nde İmamoğlu konuşması yapan genç tutuklandı
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Avrupa Konseyi'nde Ekrem İmamoğlu ve tutuklu belediye başkanları hakkında konuşma yapan Avrupa Konseyi Gençlik Delegesi Enes Hocaoğulları, ''yanıltıcı bilgiyi alenen yayma'' ve ''halkı kin ve düşmanlığa tahrik'' suçlamasıyla tutuklandı.

Avrupa Konseyi Gençlik Delegesi Enes Hocaoğulları, Ankara Esenboğa Havalimanı'nda Türkiye’ye giriş yaptığında gözaltına alındı. Hocaoğulları'nın Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Ekrem İmamoğlu ve tutuklu belediye başkanları için Avrupa Konseyi'nde yaptığı konuşması gerekçe gösterilerek 'yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' ve 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçlamasıyla yürttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alındığı öğrenildi.

T24'ten Can Öztürk'ün haberine göre, Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi’nin Türkiye’yi temsilen gençlik delegesi olan Hocaoğulları, savcılıkta alınan ifadesinin ardından tutuklama istemiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Hocaoğulları, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Avukat Mahmut Şeren, Hocaoğulları'nın yurtdışından Türkiye'ye dönmesine rağmen kaçma şüphesi nedeniyle tutuklandığını söyledi. Şeren, Hocaoğulları'nın Kamuoyunda dezenformasyon yasası olarak bilinen "yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlamasıyla tutuklanması hakkında, "Şimdiye kadar gazetecilerin yaptıkları haberler bahane edilerek gazetecilere susturmak amacıyla kullanıldı. Bunun yanında muhalifleri, hak savunucularını, çeşitli sivil toplum aktörlerini susturmak için de kullanılıyor. Bu yasanın bütün amacı buydu zaten" dedi.

Enes Hocaoğulları yaptığı konuşmada, belediye başkanlarının tutuklanması hakkında Avrupa Konseyi’ni harekete geçmeye çağırmıştı.

T24

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Etiketler Enes Hocaoğulları Avrupa Konseyi
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