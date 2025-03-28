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Avrupa Konseyi'nden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdıracak İmamoğlu çıkışı

Avrupa Konseyi'nden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdıracak İmamoğlu çıkışı
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Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi acil oturum sonrasaında kabul ettiği bildiriyle tutuklanan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve diğer belediye başkanlarının serbest bırakılmalarını istedi

Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi, bugün düzenlediği acil oturumda kabul ettiği bildiride Türkiye'ye yönelik önemli bir çağrıda bulundu.

Kongre özellikle muhalefet partilerinden seçilmiş belediye başkanlarına yönelik yürütülen yargı süreçleri ve tutuklamalara son verilmesi gerektiğini vurguladı.

Bildiride, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da aralarında bulunduğu tutuklu belediye başkanlarının serbest bırakılması talep edildi. Ayrıca, bu kişilerin savunma haklarının güvence altına alınması gerektiği ve delil yetersizliğine dayalı uzun süreli tutukluluk uygulamalarından kaçınılması gerektiği belirtildi.

Kongre, Türkiye’deki mevcut uygulamaları eleştirerek, muhalif belediye başkanlarının görevden alınması, tutuklanması ve yerlerine kayyum atanması işlemlerinin hız kazandığını ifade etti. Bu uygulamaların, Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı’na aykırı olduğunu vurgulayan Kongre, bunun demokratik değerlerle çeliştiğine dikkat çekti.

İmamoğlu'nun 2019’dan bu yana yargı baskısı altında olduğunu belirten bildiride, 23 Mart’ta gerçekleşen tutuklamanın Türkiye'deki demokrasiye yönelik ciddi bir saldırı olarak değerlendirildi. 2016’dan bu yana yaklaşık 150 belediye başkanının görevden alındığına, milyonlarca vatandaşın ise demokratik temsilden mahrum bırakıldığına dikkat çekildi.

Ayrıca, belediye başkanlarının tutuklandığı veya görevden alındığı bölgelerde gösteri yasaklarının yaygınlaştırıldığı, bu durumun ifade ve toplanma özgürlüğünü ciddi şekilde kısıtladığı ifade edildi.

Kongre, yerel yönetimlerin demokrasi, insan hakları ve hukukun üstünlüğünün korunmasında kritik bir rol oynadığını vurguladı ve siyasi görüş farkı gözetilmeksizin yerel yöneticilerin, baskı ve misilleme korkusu olmadan görevlerini yerine getirmeleri gerektiğine dikkat çekti.

Etiketler CHP chp'nin cumhurbaşkanı adayı cumhurbaşkanı adayı istanbul ibb İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekrem imamoğlu Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi Avrupa Konseyi bildiri
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