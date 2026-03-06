  1. Anasayfa
  Avrupa liglerinde derbi fırtınası Tivibu Spor'da yaşanıyor

Avrupa liglerinde derbi fırtınası Tivibu Spor’da yaşanıyor
Türk Telekom’un TV platformu Tivibu, Avrupa’da oynanan liglerin heyecan dolu maçlarını ekrana taşımaya devam ediyor. İtalya’da sezonun keyifle beklenen Milano Derbisi için geri sayım başlarken Portekiz’de ise dev derbide Porto-Benfica karşı karşıya geliyor. Sezonun heyecanla beklenen iki mücadelesi 8 Mart Pazar günü Tivibu’dan canlı izlenebilecek.

Futbolda seyircilerin büyük bir heyecanla beklediği dev derbiler Türk Telekom’un televizyon platformu Tivibu ekranlarına geliyor. İtalya Serie A’da milli takımımızın ve Inter’in kaptanı Hakan Çalhanoğlu’nun liderliğinde Inter, San Siro’da ezeli rakibi Milan ile Milano Derbisi’nde karşı karşıya geliyor. Portekiz’de ise şampiyonluk yarışı tüm hızıyla sürerken lider Porto, Benfica’ya konuk oluyor. Avrupa’nın büyük iki ligindeki bu dev karşılaşmalar 8 Mart Pazar günü Tivibu’dan canlı yayınlanıyor.  

Inter ve Porto lider, ezeli rakipler arkadan geliyor

Milli yıldızımız ve kaptanımız Hakan Çalhanoğlu’nun önderliğinde Serie A’da şampiyonluğa emin adımlarla ilerleyen Inter, ezeli rakibi Milan’a konuk oluyor. Ligde ikinci sıradaki rakibine 10 puan fark atan Inter, üst üste aldığı galibiyetlerle formunu korurken Milano Derbisi öncesinde favori konumunda yer alıyor. 8 Mart Pazar günü oynanacak Milano Derbisi saat 22.45’te Tivibu Spor 1 ve Tivibu üzerinden S Sport 1’den canlı yayınlanacak.

Portekiz Süper Ligi’nde ise heyecan hız kesmiyor. Son haftalarda yolu Türkiye’den de geçmiş olan Jose Mourinho’nun Benfica’sı yine Türkiye’de birden fazla takımda hocalık yapmış Farioli’nin lider Portosu’nun gerisinde kaldı. Porto 65 puanla liderlik koltuğunda otururken Benfica ise 58 puanla üçüncü sırada yer alıyor. Portekiz Süper Ligi’nin klasik maçı “O Classico” Tivibu Spor 3’ten canlı yayınlanacak. Yine 8 Mart günü oynanacak mücadelede ilk düdük 21.00’de çalacak.

