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AVRUPA'DAKİ TÜRKLERİ TAŞIYAN UÇAK İSTANBUL'A İNDİ
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  3. 17 Mart 2020 14:35

Avrupa'daki Türkleri taşıyan uçak İstanbul'a indi

Avrupa'dan gelen Türklerin bulunduğu ilk uçak İstanbul Havalimanı'na indi. Çok sayıda kişi otobüslerle karantinada tutulacakları yurtlara götürülecek.

Avrupa'daki Türkleri taşıyan uçak İstanbul'a indi
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Avrupa'da yurda dönmek isteyen Türk vatandaşlarını taşıyan ilk uçak 14.15 sıralarında Almanya'nın Mühin kentinden İstanbul Havalimanı'na indi.

Vatandaşları 14 günlük karantina süreci için belirlenen yurtlara götürülecek otobüsler de İstanbul Havalimanı'na geldi.

Çok sayıda otobüsteki şoförlerin özel kıyafet giydiği görüldü.

3 BİN 614 TÜRK TAHLİYE EDİLİYOR
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 9 Avrupa ülkesinde geçici veya öğrenci olarak bulunan ve Türkiye'ye gelmek için başvuran 3 bin 614 Türk vatandaşının bu gece yarısına kadar ülkeye getirileceğini ve İstanbul ve Kocaeli'deki yurtlarda karantinaya alınacağını bildirmişti.

Karantina yurtları böyle görüntülendiKarantina yurtları böyle görüntülendi

DHA

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