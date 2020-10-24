Avrupa'dan Türkiye için ''muhalefete baskıyı sonlandır'' çağrısı

Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi (AKMP) Daimi Komitesi’nin Türkiye’de muhalefete yönelik baskıların ele alındığı raporu onayladı. Oylamada rapora sadece Azerbaycan karşı çıktı.

Parlamenterler, Türkiye’de iktidarın gazeteciler, sivil toplum aktivistleri ve diğer gruplar üzerinde sürekli aşırı baskı uygulandığını vurgulayarak, “Ne yazık ki, genel durum 2019’dan bu yana iyileşmedi” dedi. Buna ek olarak, Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi’nin Türkiye için izleme prosedürünü yeniden açtığı 2017’de, atıfta bulunulan konuların çoğunun, “2020’de endişe konusu olmaya devam ettiği” ifade edildi.

KARARDA NELER VAR?

Kabul edilen kararda, seçilmiş HDP ve CHP’li bazı belediye başkanlarının görevden alınması ve yerlerine kayyum atanması örnek gösterilerek, “demokratik ilkeleri ihlal eden bu tür uygulamalara son verilmesi” ve bu tür uygulamalara temel oluşturan yasal mevzuatın gözden geçirilmesi isteniyor. Ayrıca kararda, seçimlerin “sadece özgürce değil, aynı zamanda adilane ve ifade ve medya özgürlüğü için elverişli bir ortamda” gerçekleşmesi gerektiği vurgulanıyor.

Avukatlara yönelik tutuklamaların kınandığı kararda, avukatlık kanununda yapılan son değişikliğin “kaygı verici” olduğu belirtilerek, Venedik Komisyonu’nun hazırladığı uzman görüşündeki tavsiyeler ışığında bu değişikliklerin iptal edilmesi isteniyor. Yargı sisteminin işleyişiyle ilgili kaygıların da dile getirildiği kararda, Mayıs 2019’da kabul edilen yargı reformu stratejisinin uygulamaya konulması çağrısında bulunuluyor.

İfade ve medya özgürlüğü alanlarındaki sorunlara da değinilen kararda, Türkiye’nin “istikrarsız bir bölgede terör tehdidiyle yüzleştiği”, ancak terörle hukuk devleti ilkeleri ve insan hakları normları çerçevesinde mücadele edilmesi gerektiği hatırlatılıyor. 28 Temmuz 2020 tarihinde kabul edilen yeni sosyal medya yasasının ifade ve medya özgürlüklerine “yeni kısıtlamalar getireceği korkusu” da yine bu kararda ifade ediliyor.

Anayasa Mahkemesi (AYM) tarafından Wikipedia (Vikipedi) ve Barış Akademisyenleri davalarında verilen kararların “memnuniyet verici” olarak tanımlandığı kararda, AYM kararları ve AİHM içtihadının yargıç ve savcılar için “rehber olması ümidi” dile getiriliyor. Türk otoritelerine de “AYM’nin işleyişini tehlikeye atacak beyanlardan kaçınmaları” çağrısında bulunuluyor.

ASKERİ OPERASYONLAR RAPOR EDİLECEK

Bununla birlikte Türkiye’nin “gerçekten demokrasiye bağlı olan canlı sivil ve siyasi toplumu” övüldü. Daimi Komite ayrıca, “askeri operasyonlar” da dahil olmak üzere Türkiye’nin dış eylemleriyle ilgili ciddi endişelerin ortaya çıktığını ve bu konuyu gelecekteki raporlara dahil etmeye karar verildiğini kaydetti.

HDP’YE YÖNELİK SON GÖZALTILAR KINANDI

HDP’li vekiller ve belediye başkanlarına yönelik tutuklamalar ve belediye gasplarına da vurgu yapılan raporda, “Meclis, Kars eş başkanları ve eski milletvekilleri dahil olmak üzere HDP üyelerine karşı son kitlesel tutuklamaları kınar” denildi.