Avrupa'nın en büyük kripto borsası WhiteBIT, Visa/Mastercard kartının işlevselliğini güncelledi

Avrupa'nın en büyük kripto para borsası WhiteBIT, kullanıcılarına yeni fırsatlar sunmaya devam ediyor.

Avrupa'nın en büyük kripto para borsası WhiteBIT, kullanıcılarına yeni fırsatlar sunmaya devam ediyor. Özellikle şirket, WhiteBIT'in Visa/Mastercard ile entegrasyonunun sağladığı işlevselliği yeniden genişletti.

WhiteBIT kullanıcıları bundan böyle Visa/Mastercard banka kartlarına dolar (USD) ve euro (EUR) yükleyebilirler. WhiteBIT müşterileri, bu para birimlerini Visa/Mastercard'dan biraz daha erken çekme fırsatına sahip oldular. Tüm bu işlemler, mobil uygulamadaki veya kripto para borsasının web sitesindeki WhiteBIT hesabınızdan doğrudan gerçekleştirilebilir.

“ Kullanıcılarımız artık Visa/Mastercard ile işlemler için ek uygulamalara veya hizmetlere ihtiyaç duymuyor. Müşterilerimizin WhiteBIT borsasının ekosistemine girdikten sonra mümkün olan tüm finansal hizmetleri almaları için çalışıyoruz. Yeni işlevselliğin yardımıyla, kullanıcılarımız, örneğin, yatırım portföylerini anında çeşitlendirebilecekler. Ve örneğin, finans ve BT alanlarındaki en büyük oyuncularla işbirliği içinde verilen kripto kartları, herhangi bir mal veya hizmet için kripto ile ödeme yapma imkanı sağlar. Kolaylık, güvenlik ve hız, ortak blok zinciri geleceğimizi inşa ettiğimiz üç temel taşıdır.”- WhiteBIT CEO'su Volodymyr Nosov dedi.

Kripto borsasının, normal bir banka gibi, para çekmek için talep ettiği belirli bir komisyonu olduğuna dikkat edelim. WhiteBIT'de her işlem için 2 USD + %2'dir. Bu, Avrupa'daki en düşük ilgili göstergedir!

WhiteBIT kullanıcılarının artık uluslararası bir banka hesap numarası olan IBAN'a Grivna (UAH) çekebileceklerini de hatırlatmak isteriz.

Referans: WhiteBIT, Avrupa'nın en büyük kripto para borsasıdır. Tüm KYC ve AML gereksinimlerini karşılar. Hacken'ın bağımsız denetimine göre dünyanın en iyi 2 güvenilir borsası arasındadır ve AAA notuna sahiptir. WhiteBIT ekibi 500'den fazla üyeyi bir araya getiriyor.