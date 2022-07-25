Avşa Adası'nda saatlerce süren elektrik kesintisi

Yaz aylarında tatilcilerin akınına uğrayan Avşa Adası, enerji hatlarının tellerinin kopması sonucu 7 saat boyunca elektriksiz kaldı.

Balıkesir'in Marmara ilçesine bağlı olan Avşa Adası'nda, dün akşam saat 18.30 sıralarında elektrik tellerinin kopması sonucu ada genelinde enerji kesintisi yaşandı. Özellikle yerli turistin tercih ettiği Avşa'da yaz sıcağında yaşanan elektrik kesintisi tatilcilere zor anlar yaşattı. Adalar Belediyesi tarafından hastaların mağdur olmaması için sağlık ocağına jeneratörle elektrik verildi.

Arızanın giderilmesi için de UEDAŞ yetkilileri Bursa'dan uzman personelleri bölgeye sevk etti. Teknisyenlerin çalışmaları sonucu 7 saat kesintinin yaşandığı Avşa'da 01.30 sıralarında arıza giderilerek, elektrik verilmeye başlandı.

Marmara Adalar Belediye Başkanı Süleyman Aksoy yaptığı açıklamada, "Yaklaşık 80 bin kişinin tatil yaptığı Avşa Adası'nda bu akşam saat 18.30 sıralarında, yüksek gerilim hattında iletken tellerin kopması sonucu elektrikler kesildi. Sağlık ocağına jeneratörlerimizden elektrik verdik. UEDAŞ ve belediye personelimizin çalışmalarıyla sorun giderildi" dedi.

2 BİN NÜFUS 100 BİNE ÇIKIYOR

Avşa Adası yaz aylarında İstanbul ve Bursa'dan gelen yerli turistin tercih ettiği mekanların başında yer alıyor.



Kış aylarında 2 bin olan ada nüfusunun yaz aylarında ise 80 -100 bine ulaştığı belirtildi. (DHA)