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Avukat Fırat Epözdemir tutuklandı

Avukat Fırat Epözdemir tutuklandı
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İstanbul Barosu Yönetim Kurulu Üyesi avukat Fırat Epözdemir, "Terör örgütü Propagandası yapmak" ve "Silahlı terör örgütüne üye olmak" iddiasıyla gözaltına alındığı soruşturma kapsamında çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından PKK/KCK silahlı terör örgütünün faaliyet ve mensuplarının deşifre edilmesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul Baro Yönetim Kurulu Üyesi olan şüpheli Fırat Epözdemir’in örgütün alt yapılanması olan HDK (Halkların Demokratik Kongresi) mensubu olduğuna dair tespitler bulunduğu, geçmiş tarihli gerçekleştirilen operasyonel çalışmalar neticesinde elde edilen dijital materyallerin incelemesinde 2015 yılında oluşturulan 'Diren Cizre' isimli WhatsApp grubunda yer alarak örgütsel faaliyetlere katıldığı tespit edilmişti.

PKK/KCK silahlı terör örgütünün sözde bayrağını simge eden bez parçasıyla fotoğrafı da tespit edilen şüpheli Epözdemir, yurt dışından İstanbul Havalimanı’na giriş yaptığı sırada yakalanarak gözaltına alınmıştı.
Emniyette işlemleri tamamlanan Epözdemir, Çağlayan’da bulunan İstanbul Adalet Sarayı’na gönderilmişti. Epözdemir çıkarıldığı hakimlik tarafından ‘silahlı terör örgütüne üye olmak’ ve ‘terör örgütü propagandası yapmak’ suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İHA

Etiketler Fırat Epözdemir İstanbul Barosu Yönetim Kurulu Üyesi Tutuklama
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