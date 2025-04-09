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Avukat Fırat Epözdemir'in 20 yıla kadar hapsi istendi

Avukat Fırat Epözdemir'in 20 yıla kadar hapsi istendi
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İstanbul Baro Yönetim Kurulu Üyesi olan Fırat Epözdemir hakkında terör örgütü PKK'nın alt yapılanması HDK'ya üye olduğu ve örgütün propagandasını yaptığı iddiasıyla yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede Epözdemir'in 20 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

İstanbul Baro Yönetim Kurulu Üyesi olan Fırat Epözdemir'in silahlı terör örgütü PKK/KCK'nın alt yapılanması olan HDK'ya (Hakların Demokratik Kongresi) üye olduğu ve örgütün propagandasını yaptığı iddiasıyla yürütülen soruşturma tamamlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, şüpheli Fırat Epözdemir'in silahlı terör örgütü ele başı olan Abdullah Öcalan talimatı doğrultusunda sol siyasi gruplar ile ittifak kurulabileceği yönündeki açıklamaları sonrasında kurulan HDK (Hakların Demokratik Kongresi) içerisinde Bağcılar Başkanı olarak bulunduğunun tespit edildiği anlatıldı.

Hazırlanan iddianamede, şüpheli Epözdemir'e sözde 'Kürdistan Meclisi', HDK'ya ise Türkiye'nin batı bölgelerini içerisine alacak şekilde sözde 'Türkiye Meclisi' rolünün biçildiği, örgütün talimatı ile kurulan HDK içerisinde görev aldığı, görüş ve fikirlerini benimsediği, 2015'de HDK'nın talimatı ile kurulan ‘diren cizre' isimli mesajlaşma grubuna üye olduğu, gruptaki üyeler ile Cizre ilçesinde yaşanan olaylara destek için gittikleri, aynı tarihlerde terör örgütü güdümünde yayın yapan haber sitelerinde Cizre halkına yönelik yapılan devlet terörünü protesto etmek için devrimci hukuk örgütlerinin destekte bulunulduğunun belirtildiği aktarıldı.

HDK'nın Cizre ilçesi ile ilgili açıklamalarından sonra şüpheli Epözdemir'in kendi iradesini örgüt iradesine terk ederek aldığı emir ve talimatı yerine getirdiğinin belirtildiği iddianamede, Cizre'de terör örgütü lehine faaliyetlerde bulunduğu, örgüt hiyerarşisi içerisinde hareket ettiği kaydedildi.

Şüpheli Epözdemir'in ifadesine de yer verilen iddianamede, ‘'Soruşturmanın amacının İstanbul Barosu yönetim kurulu üyesi olmam sebebi ile İstanbul Barosu'na hedef alınarak soruşturma yürütüldüğü açık ve nettir. Benim PKK terör örgütü içerisinde aktif olarak faaliyet yürüten akrabam veya yakınım yoktur. Herhangi bir şekilde PKK /KCK terör örgütü KCK - TDÖ sosyal alan ve kurumlar sözcüğüne bağlı avukatlar barosu içerisinde faaliyet yürütmedim. HDK'nın herhangi bir şekilde illegal yapılanma olduğunu ileri sürmemekteyiz. Bağcılar başkanlık pozisyonum gözükse de ben 2014 yerel seçimlerinde Bağcılar Belediyesi Eş Başkan Adayı idim. Bu adaylık bilgilerimin HDK sisteminde olmasının nedeni büyük ihtimal BDP'nin HDK'nın bir bileşeni olmasından kaynaklı olabilir. Ben yaşamım boyunca silah kullanmadığım gibi çocuklarıma oyuncak silah dahi almış değilim. Sorunların çözümünü silah ve şiddetle olmayacağını sürekli savunan biriyim. Benim herhangi bir illegal örgüt ile bir bağımın olması hayat ve yaşam şekline aykırıdır.'' şeklinde konuştuğu kaydedildi.

20 yıla kadar hapis talebi

Hazırlanan iddianamede şüpheli Fırat Epözdemir'in ‘silahlı terör örgütüne üye olmak' ve ‘terör örgütü propagandası yapmak' suçlarından toplamda 8 yıl 6 aydan 20 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi. Şüphelinin yargılanmasına önümüzdeki günlerde İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlanacak.

İHA

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Etiketler İstanbul Baro Yönetim Kurulu Üyesi Fırat Epözdemir Fırat Epözdemir İstanbul Barosu avukat Fırat Epözdemir
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