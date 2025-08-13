Avukat Rezan Epözdemir adliyeye sevk edildi
İki ayrı soruşturma kapsamında gözaltına alınan avukat Rezan Epözdemir, adliyeye sevk edildi.
İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'nın yürüttüğü iki ayrı soruşturma kapsamında; 'Rüşvet vermek', 'Siyasi-askeri casusluk' ve 'FETÖ/PDY'ye yardım' suçlamasıyla gözaltına alınan avukat Rezan Epözdemir, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.
Epözdemir, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada bir avukatın kendisine kumpas kurduğunu öne sürmüştü.
DHA
