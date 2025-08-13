  1. Anasayfa
Avukat Rezan Epözdemir adliyeye sevk edildi

Avukat Rezan Epözdemir adliyeye sevk edildi
Güncelleme:

İki ayrı soruşturma kapsamında gözaltına alınan avukat Rezan Epözdemir, adliyeye sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'nın yürüttüğü iki ayrı soruşturma kapsamında; 'Rüşvet vermek', 'Siyasi-askeri casusluk' ve 'FETÖ/PDY'ye yardım' suçlamasıyla gözaltına alınan avukat Rezan Epözdemir, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Epözdemir, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada bir avukatın kendisine kumpas kurduğunu öne sürmüştü.

 

DHA

