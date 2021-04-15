Avukata 411 lira x-ray cezası
Antalya'da bir avukata, çantasını x-ray cihazına bırakmadan adliyeye giriş yaptığı gerekçesiyle 441 lira ceza uygulandı.
Avukat Ezgi Altınkurt Sağlık, 24 Mart'ta adliyenin personel, avukat ve hakim-savcıların kullandığı kapısından giriş yaptı. Çantasını güvenlik görevlilerinin uyarısına rağmen x-ray cihazından geçirmeden adliye binasına giren Sağlık hakkında Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı İdari Yaptırım Bürosunca soruşturma başlatıldı.
Soruşturma kapsamında Sağlık'a "Kamu düzeni veya genel sağlığın korunması amacıyla, hukuka uygun olarak verilen emre aykırı hareket etme" suçundan 441 lira ceza uygulandı.
Öte yandan iki avukat hakkında da aynı suçtan tutanak tutularak işlem yapıldığı belirtildi.
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