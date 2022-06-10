  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Avukata ''etek boyu'' tepkisi: ''Sen masanın arkasında anlat''

Avukata ''etek boyu'' tepkisi: ''Sen masanın arkasında anlat''

Avukata ''etek boyu'' tepkisi: ''Sen masanın arkasında anlat''

Şanlıurfa'da çocuk yaşta evliliklerin önlenmesi için düzenlenen panele katılan avukat Cemile Didem K., etek boyu yüzünden sözlü saldırıya maruz kaldı.

Şanlıurfa Valiliği tarafından "Çocuk Yaşta, Erken ve Zorla Evliliklerle Mücadele Eğitimleri Programı" düzenlendi. Panele, katılımcı kadın avukatın etek boyu nedeniyle maruz kaldığı tepki damga vurdu.

"SEN MASANIN ARKASINDA ANLAT"
Avukat Cemile Didem K. konuşmasını yaptığı sırada, bazı dinleyiciler tarafından etek boyunun kısa olduğu ve küçük yaştaki kız çocuklarının cinselliğiyle ilgili açıklamaları nedeniyle tepki gösterildi. Bir dinleyici K.'ya "Sen masanın arkasında anlat, biz din adamıyız" dedi.

SOSYAL MEDYADAN AÇIKLAMA YAPTI
Bunun üzerine K. konuşmasını yarıda keserek salondan ayrıldı. Sözlü saldırıya uğrayan Cemile Didem K., sosyal medya hesabından, "Bugün baro adına gittiğim bir eğitimde katılımcılardan birisi eteğimin boyu nedeniyle 'Masanın arkasında anlatın, biz din görevlisiyiz' dedi. Söyleyeceklerim bu kadar" paylaşımı yaptı.

ŞANLIURFA BAROSU'NDAN KINAMA
Olay Şanlıurfa Barosu tarafından yapılan açıklamayla kınandı. Yapılan açıklamada "İnsanların yaşam tarzına ve kıyafetine açıkça müdahale anlamı taşıyan bu saldırıyı kınıyor, bu zihniyete karşı meslektaşımızın yanında olduğumuzu kamuoyuna bildiriyoruz" denildi.

Etiketler şanlıurfa etek boyu avukat
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Bu iddia olay olur: ''Rozetsiz'' Cumhurbaşkanı adayı olacak!
Kabine revizyonu için geri sayım! İşte listenin başındaki 5 bakan
Yuh! Benzine 2.18 TL, LPG'ye 54 kuruş daha zam geliyor!
Bensu Soral ve Hakan Baş buzları eritti! Tatilde romantik anlar
Çalışanlarına ''mastürbasyon'' izni veren çılgın patrondan yeni izin
AK Partili Başkan esnafı ziyaret ettiğine pişman oldu
Erdoğan galoş giyip tarla sürerek tanıtmıştı: Yerli traktör bilmecesi
Hükümet açıkladı, ekonomistler anlamadı! Ekonomistlerden hükümete yeni adım tepkisi
Pentagon'dan sonra NASA da UFO'ların peşine düştü
Zeynep Bastık ve Tolga Akış boşanıyor! Ünlü şarkıcıdan ilk açıklama