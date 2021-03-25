Avukatları açıkladı: AK Parti'den Öcalan'a telefonla görüşme hakkı!
AK Parti hükümeti, İmralı'da tutuklu bulunan PKK elebaşı Abdullah Öcalan'a, 'telefon görüşmesi' hakkı verdi.
İmralı Adası Yüksek Güvenlik F Tipi Kapalı Cezaevi’nde bulunan Abdullah Öcalan ve Hamili Yıldırım'ın aileleriyle telefon görüşmesi gerçekleştirdiği duyuruldu. Görüşmenin kısa sürede kesildiği belirtildi.
AK Parti iktidarı, PKK elebaşı Abdullah Öcalan'a, 'telefon görüşmesi' hakkı verdi. Konu hakkında Abdullah Öcalan'ın avukatlarının bağlı olduğu Asrın Hukuk Bürosu açıklama yaptı.
Yapılan açıklama şu şekilde:
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