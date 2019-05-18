Avustralya genel seçimler için sandık başında

Avustralyalılar, siyasi kavgaların ülkenin son 10 yıldaki dördüncü liderini de iktidardan indirmesinin ardından yapılan ilk genel seçimlerde sandık başında. Kamuoyu yoklamalarına göre hükümetteki koalisyon ve İşçi Partisi arasında geçen seçim son yılların en başa baş oylaması olacak.

Avustralya'daki sandıklarda, seçmenlerin 'demokrasi sosisleri' alabilecekleri büyük tezgahlar kuruluyor.

Avustralyalılar, siyasi kavgaların ülkenin son 10 yıldaki dördüncü liderini de iktidardan indirmesinin ardından yapılan ilk genel seçimlerde sandık başında.

Başbakan Scott Morrison, Malcolm Turnbull'ın yerine gelmesinden sonraki üç ayda muhafazakâr hükümetinde birliği sağladığını söylüyor.

Muhalefetteki İşçi Partisi'nin lideri Bill Shorten, hükümet politikalarına net alternatifler sunduğu bir kampanya yaptı.

Her iki lider de yerel saatle sabahın erken saatlerinde oylarını kullan ve son olarak seçmenlerden destek istediler.

Avustralya'da oy vermek zorunlu ve 16,4 milyon kayıtlı seçmen var.

Ülkede üç yılda bir genel seçim yapılıyor, ancak 2007'den bu yana hiçbir başbakan iktidarda kesintisiz üç yıl geçiremedi.

Başlıca sorunlar ne?

Anketlere bakılırsa, ekonomi, geçim derdi, çevre ve sağlık seçmenlerin başılıca kaygıları.

Uzmanlara göre, genç seçmenlerin özellikle iklim değişikliği ve bütçeye uygun ev bulunamamasının yarattığı öfkeyi sandığa yansıtacağı ve kuşakların çatışacağı bir seçim olacak.

Bazı uzmanlar ise kampanyanın büyük kısmına hakim olan vergi reformu önerilerinden en çok etkilenenin yaşlı Avusturalyalılar olacağını vurguluyor.

Liderlik karmaşası, yerli Avustralyalıların resmen tanınması ve kadın milletvekillerinin parlamentoda gördükleri muamele, ülkede son bir yılda tartışılan konular arasında.

Kimler yarışıyor?

Liberal-Ulusal hükümeti üçüncü kez iktidara gelmek için yarışırken, Başbakan Morrison, Turnbull'a iktidarını kaybettiren iç bölünmeleri giderdiğini söylüyor.

EPAScott Morrison (sağda) ve Bill Shorten yıllar süren kaosun ardından istikrarlı bir hükümet vaat ediyor.

Morrison, ekonomi odaklı bir kampanya yürüttü.

Altı yıldır İşçi Partisi liderliği yapan rakibi Shorten ise, ekibindeki istikrarı ve iklim değişikliği, geçim ve sağlık konusunudaki polikalarını öne çıkarttı.

Seçimde, Yeşiller, Tek Ulus ve Birleşik Avustralya Partisi gibi daha küçük partiler ve bağımsız adaylar da yarışıyor.

Oylama nasıl yapılıyor?

Avustralya'da seçimler hep cumartesi günleri yapılıyor. Avustralya Seçim Komisyonu, bu oylamada ülke çapında 7 bin dolayında sandık kurulduğunu açıkladı.

18 yaşından büyük herkez oy vermek zorunda, aksi takdirde 20 Avustralya doları para cezası veriliyor.

Son seçimlerde Avustralyalı seçmenlerin yüzde 95'i oy kullanmıştı.

Kim kazanacak?

Kamuoyu yoklamalarına göre İşçi Partisi, iki partili koalisyon hükümetinden önde, ancak seçim yaklaştıkça fark azalıyordu.

Buna karşın, aynı anketlerdeki "Başbakan tercihiniz kim?" sorusuna verilen yanıtlarda Shorten, Morrison'dan daha geride kalıyor.

Oy verme işlemi ülkenin bütün eyaleti ve bölgelerindeki yerelr saatle 18:00'de sone eriyor ve ilk sonuçların kısa sürede alınması bekleniyor.